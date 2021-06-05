Axio：布什家族非營利組織與中國影響力集團達成 500萬美元交易

Axios 獲悉，附屬於已故前總統喬治 HW 布什的一家非營利組織同意接受來自中國對美國影響有力中心的一個政策組織中美交流基金會的500萬美元。中美交流基金會由前香港特首董建華主持。據Axios 認為，隨着美國和中國之間的緊張局勢升級，喬治·H·W·布什美中關係基金會的領導人發出了建立更密切關係的聲音——在某些情況下批評北京的同時，但在一些重大地緣政治問題上卻對中國言聽計從。

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據Axios說獲得了一份書面協議，其中說明了中美交流基金會向布什中國基金會撥款500萬美元的細節，該基金會是在前總統的祝福下於2017年成立的。

中美交流基金會的領導層與中國政府官員關係密切，該組織作為北京政治影響行動的一個部門而聞名。它為布什集團改善中美關係的努力提供了相當份額的資金。

布什中國基金會發言人萊斯利-里根證實了該協議的真實性，但強調中美交流基金會的資金對其政策工作沒有影響。她說："布什中國基金會在美中關係的幾乎所有重大問題上都採取了非常有力的獨立姿態；在這個過程中，我們經常對中國的政策和行動提出尖銳的批評，當我們認為這是值得的。據里根說，該組織拒絕接受關於布什中國基金會是中國政治利益代言人的說法。

這份日期為2019年9月19日、由雙方簽署的撥款協議要求中美交流基金會從2019年到2023年每年向布什中國基金會捐贈100萬美元。涵蓋2019年5月至12月的稅務申報文件顯示，布什中國基金會共帶來了不到120萬美元的捐款，這意味着中美交流基金會的捐款可能會佔到其收入的很大一部分。

根據協議，這些資金旨在支持布什中國基金會為促進 "一個實用的、建設性的、商業上強大的、互利的和政治上可持續的雙邊關係 "所做的努力。

布什中國基金會同意讓中美交流基金會了解其活動情況，"以確保雙方的目標繼續保持一致"。

據該報道，總部設在香港的中美交流基金會是由香港前行政長官董建華管理。它自稱是 "一個獨立的、非盈利和非政府的基金會"。

布什中國基金會主席David Firestein曾領導德克薩斯大學的中國公共政策中心。2017年，他提議中美交流基金會為該中心提供資金。在大學教師注意到該組織與共產黨的關係後，該計畫被拒絕。

該報道稱，在回答Axios的詢問時，布什中國基金會發言人里根提供了一份清單，其中Firestein在高調的政治問題上批評了中國政府。但該集團的領導層在其他方面也呼應了中國政府的路線。

創始人兼主席尼爾-布什（George H.W. Bush的第三個兒子）在2019年中國外交部門組織的會議上發表講話，將香港的民主示威活動歸咎於 "外部影響"。這番話被中國國營媒體廣泛傳播。布什還在董建華任主席的中美交流基金會在香港舉辦的2019年論壇上說，美國對中國侵犯人權、大規模監控和外國影響活動的一些抱怨是 "基於半真半假或完全是假新聞"。

Axios的該報道稱，布什在該國有長期的商業聯繫。他經營的一家房地產投資公司的中國高管違法向支持他哥哥傑布-布什的2016年總統競選的超級PAC捐送了130萬美元。