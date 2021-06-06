中國加快數位人民幣進入“尋常人家”

中國持續加快數位人民幣試點進度，北京和上海陸續發放數十萬份的數位人民幣“紅包”。其中，上海地鐵站自動販賣機已接受數位人民幣支付，數位貨幣正逐漸融入平民生活。

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北京上海相繼擴大試點，將數位人民幣融入常民生活。根據報道，中國持續推廣數位人民幣試點，在上海，地鐵自動販賣機已可接受數位人民幣支付，新穎的數位貨幣正逐漸融入常民生活。

據中央社今天報道稱，上海日前決定，在“五五購物節”推動“數位人民幣，五五歡樂購”紅包活動，以抽籤方式發放35萬份數位人民幣紅包，每份55元人民幣。這項活動的適用對象不僅限於上海戶籍的市民，只要民眾使用上海註冊的手機登錄，都可參加抽獎。不過，頁面要求民眾填入身分證字號，因此台灣民眾仍無法參加。

北京則在5日啟動“京彩奮鬥者，數字嘉年華”的數位人民幣抽獎，將對中獎者發放共20萬份、每份200元的紅包，民眾可在北京近2000家的指定商戶無門檻消費使用。

上海的活動則可讓中獎者在上海、蘇州等城市的試辦商家消費。公告表示，這些商家包括百貨超商、餐飲、旅遊景點、自動售貨和影院劇場等多種領域，具體清單將在日後公告。

中央社說，中國自2019年底起相繼在深圳、海南、北京和上海等多地推動數位人民幣試辦。而數位人民幣也已逐漸推廣到各個領域，上海一些單位的員工餐廳，和地鐵站的自動販賣機，近期都已可選擇使用數位人民幣支付，說明數位貨幣正逐步走出實驗階段，進入民眾的日常生活。

消息沒有提及數位人民幣錢包是否與用戶銀行賬戶擁有實款掛鉤，與現有銀行賬戶有何種區分。