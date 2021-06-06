中國影音平台長短音頻爭議

中國二次創作短影音當道，壓縮長片平台利益，騰訊、抖音等長短影音平台主要負責人近期為此掀起一陣論戰。而隨着短影音當道，業界人士分析，版權問題將是影音平台業者未來的主戰場。中國網絡上隨處可見號稱電影、戲劇解說的二次創作短影音，也引來中共中宣部注意。中宣部4月間就曾表示，將加大打擊短影音侵權行為，並整治平台、自媒體與公眾號經營者的侵權行為等。

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中國影音平台老闆互揭瘡疤。據中央社今天報道稱， 騰訊副總裁孫忠懷3日在第9屆中國網絡視聽大會批評短影音長期影響用戶，拉低一代人的審美品味，“個性化分發太厲害了，你喜歡豬食看到的就全是豬食”，引發短影音平台抖音（TikTok）母公司字節跳動副總裁李亮不滿。李亮隨後公開批評騰訊一面發展短影音，一面攻擊短影音行業，“這位高管（孫忠懷）可能並不知道，號稱已經擁有數億用戶的微信視頻（影片）號，是目前唯一一家沒有按要求上線未成年模式的短視頻平台”。

而愛奇藝執行長（CEO）龔宇則在會上直指短影音的二次創作，是把未經授權的內容跟自己的內容結合起來的“軟盜版”，不僅侵犯著作權，也逃避內容審核，讓行業失去公平性。

對於上述論戰，中國媒體南方都市報認為，起因在於短影音二次創作後的內容搶走大部分用戶，讓每年須支付大額版權費用、依賴內容付費的長影音平台利益受損。

據該報道稱，短影音近年成為中國影音用戶的主流觀影來源，據第9屆中國網絡視聽大會發布的“2021中國網絡視聽發展研究報告”，中國網絡視聽用戶規模達9.44億，其中以短影音的用戶使用率最高，為88.3%，用戶規模8.73億。

而網絡上隨處可見號稱電影、戲劇解說的二次創作短影音，也引來中共中宣部注意。中宣部4月間就曾表示，將加大打擊短影音侵權行為，並整治平台、自媒體與公眾號經營者的侵權行為等。南方都市報引述業界人士指出，短影音領域未來的競爭核心將圍繞着版權營運，誰能掌握更多原裝內容的版權，誰才能成為短影音領域的贏家。