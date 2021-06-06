促生3胎 有銀行推出“生育消費貸”遭指韭菜貸

中共中央政治局會議5月31日宣布實施“三孩政策”，以緩和出生率低迷及人口急速高齡化的危機。中國銀行江西省分行遭披露隨即計畫推出“生育消費貸”，鎖定已生育子女的夫婦。但引起廣泛質疑後，行方改口聲稱，這一方案只是初步想法。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中共5月底宣布實施“三孩政策”後，部份中國企業為響應政策推出第3胎獎勵政策，最高獎勵人民幣10萬元；還有銀行計畫推出生3胎可貸款30萬元的“生育消費貸”，卻被嘲諷為“韭菜貸”。

據中國媒體報道稱，中國網絡披露的一份中銀江西省分行宣傳海報顯示，育有1胎的家庭最高可申請10萬元，2胎最高可申請20萬元，3胎最高則可申請30萬元貸款，最長期限為3年。中銀這項被形容為“三孩貸”的方案上周在網絡上普遍流傳，卻引來中國網友的普遍批評。

有人直指，能養得起3胎的“還差這30萬嗎”？這根本是“誰辦誰是傻子的‘韭菜貸’”；更有人嘲諷，如果貸款還不起，“孩子是不是就歸給銀行了”？還有網友表示，如今已經被房貸、車貸壓得喘不過氣，如果連生孩子也要貸款，就要還一輩子的款了；也有人說，貸這種款是讓孩子“帶債出生”，是“抵押孩子的未來”。

面對網絡反應不佳，中銀江西省分行旗下一家分行工作人員表示，行方只是“提出了這個想法，具體實施流程及所需材料還沒有出來”；而中銀江西省分行辦公室負責人則回應，這項產品還處在“胚胎階段”，目前無法在市面上見到。

此外，部分中國企業上周開始響應官方“三孩政策”，推出生育獎勵措施。據報載，青島必諾盈生技公司宣布，女性員工懷孕期間每月可獲發營養費1000元，且全額補助產檢費用，生育後還享有1年有薪產假及一次性獎勵10萬元。但有曝料指出，青島必諾盈生技陽盛陰衰，全公司只有1名女性員工。

中央社說，此外，重慶一家民企上周也宣布，凡是成功懷上第3胎的女員工也可享有1年有薪產假，且自懷孕當月起每月增加500元底薪，節日補助也增加1倍，生育後也發放一次性獎勵3萬元。