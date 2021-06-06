倫敦維吾爾法庭聽取證詞

正在英國倫敦舉行聽證，意在取得證據，調查中國政府涉嫌在新疆集體虐待、性侵等迫害維吾爾少數民族的手段，是否構成種族滅絕。維吾爾獨立法庭沒有英國政府的支持，也無權制裁或懲罰中國，但組織者希望透過證人提供的證據，迫使國際社會採取行動。維吾爾法庭聽取的第一個證詞，是祖籍烏茲別克斯坦、來自新疆烏魯木齊的老師席迪克（Qelbinur Sidik）。

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「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal）正在英國倫敦舉行聽證，意在取得證據，調查中國政府涉嫌在新疆集體虐待、性侵等迫害維吾爾少數民族的手段，是否構成種族滅絕。維吾爾獨立法庭沒有英國政府的支持，也無權制裁或懲罰中國，但組織者希望透過證人提供的證據，迫使國際社會採取行動。

據法新社說，維吾爾獨立法庭昨天聽取了貝加里（Omir Bekali）的證詞。貝加里是哈薩克公民，有維吾爾血統，之前赴新疆探親時遭到逮捕，一關就是7個月。據貝加里提供證詞說，「頭4天4夜，我被虐待得很慘，整個人被掛在天花板。」他還說自己被打得遍體鱗傷，連腳後跟都被毒打。他告訴維吾爾獨立法庭，他的父親被殺，兄弟遭刑求後傷殘，「兄弟姊妹都被貼上恐怖分子標籤」。

據中央社消息說，英國民間法院“維吾爾獨立法庭”（Uyghur Tribunal）正舉行聽證，意在取得證據，調查中國政府涉嫌在新疆集體虐待、性侵等迫害維吾爾少數民族的手段，是否構成種族滅絕。

維吾爾獨立法庭成員8人，主席是知名英國律師尼斯（Geoffrey Nice），預定召開兩場聽證會，4日是第一場，為期4天，將聽取約30名證人的證詞；第二場預計9月中旬展開，預計今年12月就中國是否犯下種族滅絕罪行公布報告。

尼斯曾任聯合國戰爭罪檢察官，過去主導在國際法庭起訴“巴爾幹屠夫”、塞爾維亞前總統米洛舍維奇（Slobodan Milosevic），中國已對他和其他參與人士實施制裁。

法庭成員包括學術人員、律師以及一名前英國外交官。據英國廣播公司（BBC）說，尼斯表示，選擇成員上，組織方特意挑選來自不同領域的人士，也刻意避挑中國專家，避免有人不審而判。

據美聯社說，在世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）和個別捐款人資助下，這場調查工作以過去幾個“民間法院”為雛型，包括1960年代由哲學家羅素（Bertrand Russell）和薩特（Jean-Paul Sartre）組織、用來調查美國在越戰行動的民間法院。今年3月，維吾爾獨立法庭已因針對維吾爾人待遇提出關切，成為遭北京當局制裁的4個英國實體和9個個體之一。

據半島電視台（Al-Jazeera）稱，4日第一個作證的是祖籍烏茲別克斯坦、來自新疆烏魯木齊的老師席迪克（Qelbinur Sidik）。她說，中共上司命令她到惡臭又擁擠的“再教育營”上中文語言課程，而所謂的“學生”必須在好幾個小時的課程中戴上鐐銬。她透過翻譯說：“再教育營的警衛不把囚犯當人看，囚犯受到的待遇比狗還不如。”她說：“警衛喜歡看囚犯受辱，他們的快樂建立在別人的苦難上。”

女囚則疑似在審訊過程受虐。席迪克說，“她們不只被刑求，還被性侵，有時是集體性侵。我無法忘記親眼看到、經歷的事。”她還說，她同樣被迫絕育。據法新社說，維吾爾獨立法庭還聽取了貝加里（Omir Bekali）的證詞。貝加里是哈薩克斯坦公民，有維吾爾血統，之前赴新疆探親時遭到逮捕，一關就是7個月。他告訴維吾爾獨立法庭，他的父親被殺，兄弟遭刑求後傷殘，“兄弟姊妹都被貼上恐怖分子標籤”。