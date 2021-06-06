復旦分校建案 匈牙利首都萬人抗議

匈牙利政府與中國簽訂協議，在布達佩斯建設上海復旦大學分校。建校計畫預算為15億歐元，中國貸款13億歐元。上海復旦還計畫在歐洲再建其它分校。不過匈牙利政府建設上海復旦分校計畫，遭到布達佩斯市政府反對。布達佩斯已經採取措施，包括將上海復旦大學分校所在地附近四條街道改名成“光復香港路”、“維吾爾烈士路”、“達賴喇嘛街”等，反對建校計畫。街道改名議案還需市議會批准。本周末，布達佩斯萬人上街示威，抗議建設上海復旦分校，民眾批評政府討好中國，背負中國巨額債務，呼喊要西方不要東方口號。

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據法新社報道稱，近萬名匈牙利民眾周六在首都布達佩斯展開示威行動，抗議總理奧爾班（Viktor Orban）政府要在這座城市興建中國頂尖大學復旦大學分校的計畫。

據法新社攝影師目測，約1萬名民眾沿街示威，抗議政府欲興建復旦大學分校的計畫；該校預定於2024年竣工。

根據匈牙利和上海復旦大學校長間簽訂的協議，這間校園將是復旦在歐洲地區的第一間分校，佔地50萬平方公尺。

近萬匈牙利民眾今天在首都布達佩斯抗議政府興建中國復旦大學分校的計畫，痛批政府「討好中國」。

但這項規模龐大的計畫，讓人對匈牙利外交傾向從西方倒向東方，和國家對中國負債飆升感到不安，也引發北京當局和布達佩斯自由派市長間的外交紛爭。

外流的內部文件披露，中國預料將提供13億歐元貸款來支付興建復旦分校預估15億歐元費用的絕大部分。

抗議行動中一張標語寫着「不要復旦！要西方，不要東方！」，另一張標語則指控奧爾班和其執政右派政黨「青年民主黨」（Fidesz）討好中國。抗議現場一名21歲大學生拉迪奇斯（Szonja Radics）向法新社表示：「奧爾班和青年民主黨將自己塑造出一副反共的形象，但事實上共產黨人是他們的朋友。」

法新社說，這場抗議活動是匈牙利今年第一場大型示威活動。