法國外交部紀念六四：中國可怕鎮壓不該被遺忘

6月4日是天安門事件32周年，法國外交部昨天針對媒體記者詢及六四與中國人權狀況發布新聞稿指出，紀念六四天安門事件有其必要性，並譴責中國對香港與新疆進行人權迫害。

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據中央社報道稱，媒體記者提問表示：“今天是六四天安門大屠殺紀念周年，對香港近期發生的事件，法國有何訊息？有鑒於香港與新疆維吾爾族的情況，您對中國人權概況有什麼想法？”法國外交部發言人透過新聞稿回復說：“天安門廣場鎮壓的32年後，我們向受難者致意，並紀念他們以民主以及捍衛人權之名所發起的和平抗戰。法國曾以最嚴厲之詞質問這場‘血腥鎮壓’，譴責這個政權，‘為了存活低劣到開槍射殺組成國家，並以自由之名聲討的年輕人’。歐盟也以制裁中國作為回應，其中一些制裁項目至今仍有效，例如武器禁運。”

據法國外交部指出，在中國各地發生的可怕事件，“既不該被遺忘，也不應重蹈覆轍”。

法國當局也特別提及6月4日被港警逮捕的人權鬥士鄒幸彤，“我們譴責此舉，這只會強化繼續紀念此一民主追求的必要性，無論是在香港還是在其他地方”。

至於維吾爾族的情況，法國外交部發言人表示，法國外交部今年2月在聯合國人權理事會上，重申對“大規模監視系統與制度性鎮壓”的強烈譴責。該發言人指出，這也正是新疆情況的嚴重性，讓歐盟自1989年6月天安門事件後，首次於今年祭出正當且必須的決定，採取限制性規範，以回應發生於新疆的人權迫害。