美國軍機抵台運送小批量疫苗疑顯軍事大博弈 中國網絡有喊把它打下來

美國3名跨黨派國會議員今天（6日）訪問台灣；3人已於上午7時19分抵達台北松山機場，上述3人是搭乘美國軍機抵台，而該軍機C-17主要是部署在全球各主要美軍空軍基地，用於運送人員及裝備。這部運輸機載重77.5噸，足以運載美軍M1主力坦克，或102名全副裝備的兵，或54名傷者及醫護人員。美國軍機抵台引發關注，因中國官方媒體曾警告美國軍機在台起降時就是開戰之時。

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據蘋果日報今天報道稱，兩岸局勢持續緊張，美國3名跨黨派國會議員卻於周日（6日）訪問台灣；3人已於上午7時19分抵達台北松山機場，並由台灣外交部長吳釗燮接機，預料這次行程停留約3小時，而總統蔡英文則在上午8時30分接見，雙方將就美台關係、區域安全、疫苗供應等各項重要議題交換意見。

蔡英文在台軍松山空指部接見3位國會議員，她表示這幾天來自美國和日本的支持，讓台灣有機會及時獲得更多疫苗，是台灣抗疫的一大助力，並感謝拜登政府伸出援手，將台灣列入第一波美國對外疫苗共享名單上；她同時感謝3位議員居間協調的努力，“疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心”。

蔡英文說，這次訪問團特別在密集的韓國訪問行程後，專程來到台灣並短暫停留3小時，帶來美國國會跨黨派支持台灣的訊息，再次展現台美堅若磐石的情誼，強調期待之後透過與美、日等國的合作，令台灣能渡過眼前的挑戰。

美國參議員達克沃思 （Ladda Tammy Duckworth）、參議員軍委會成員沙利文 （Daniel Scott Sullivan）及參議員外委會成員庫恩斯 （Christopher Andrew Coons）於周日上午乘搭軍機C-17運輸機到訪台灣，並由美國在台協會處長酈英傑及台灣外交部長吳釗燮迎接，眾人特別在軍機前向鏡頭揮手。達克沃思表示，經過與白宮討論後，她宣布美國將向台灣送贈75萬劑疫苗。

達克沃思表示，今天他們以朋友身份來到台灣，因為他們知道台灣現正經歷充滿挑戰的時刻，並指拜登政府已宣布將向全世界分享至少8,000萬劑美國疫苗，而首批是分享2,500萬劑疫苗。她強調，經過他們3人與白宮官員數周討論後，很高興宣布台灣將收到75萬劑疫苗，作為首批疫苗的一部份；台灣被列入首批捐贈疫苗的名單中對美國至關重要，因為他們知道台灣的迫切需要，美國重視美台夥伴關係。

吳釗燮致辭時說，很榮幸到機場歡迎3位參議員，當前時期亞洲正面臨疫情的另一波反撲，為確保人民健康，目前政府正擴大疫苗接種及進口的計畫，亦很感謝3位參議員透過具體行動支持台灣，包括將台灣納入美國疫苗捐贈計畫，以及庫恩斯提到將把台灣納入美國參議院目前在推動的最新戰略競爭法案中。

吳釗燮又指，台灣了解任何國家都無法孤軍奮戰對抗疫情，現在台灣面對絕無僅有的抗疫挑戰，當全力爭取疫苗進口時，也必須確定醫療物資在運送過程中不受北京阻擾。

針對外界傳出美國送台的這批疫苗將以強生疫苗為主，陳時中表示，現在仍未證實這批疫苗是否包含強生疫苗，考慮到未來可能有其他廠牌陸續到台，下周會儘快完成多個廠牌疫苗的緊急授權，儘快召開專家委員會，依照技術資料予以准駁。

據該報道稱，今日降落台灣松山機場的美國C-17運輸機，上午5時自韓國烏山空軍基地起飛，於7時19分降落松山機場，短暫停留3小時，預計10時30分再度飛返韓國。運輸機全稱為“C-17 全球霸王III戰略運輸機（Globemaster III），是由波音公司生產，1995年開始服役，最大航程4,482公里。C-17主要是部署在全球各主要美軍空軍基地，用於運送人員及裝備。這部運輸機載重77.5噸，足以運載美軍M1主力坦克，或102名全副裝備的兵，或54名傷者及醫護人員。軍機外觀灰色，尾翼上印有美國國國旗。

對於有美國國會議員組團訪台，台灣外交部表示誠摯歡迎，並指訪團成員涵蓋民主、共和兩黨聯邦參議員，其中達克沃思及沙利文均為參議院軍事委員會成員，曾多次在美國國會的投票中，力挺友台議案，或連署支持台灣。至於庫恩斯參議員是聯邦參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會“國務院暨外交運作小組”主席，並為《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。訪團3位參議員雖黨派不同，但3位都是長年堅定支持台灣的“台灣好朋友”。

據悉，訪問團是參議院軍事委員會自去年疫情大爆發以來，首度規畫的國際訪問團，把台灣納入優先訪問地方，目的是要展現美國國會跨黨派對美台關係一致的堅定支持。

有涉及外交事務人士表示，美國網媒Politico曾揭露庫恩斯與美國總統拜登友好，曾一度是國務卿人選之一，後來拜登任命昔日幕僚布林肯任國務卿，並表達“需要庫恩斯留在參議院”，顯見庫恩斯的重要性，這也是繼前聯邦參議員多德（Chris Dodd）4月訪台後，短時間內第二次有“拜登超級好朋友”到台。

據蘋果日報稱，美國3名跨黨派國會議員今日乘坐美軍C-17全球霸王III戰略運輸機，旋風式訪問台灣，引起各方關注，特別是兩岸的網民。有網民找回大陸官媒《環球時報》去年一篇聲稱“如果有美國軍機在台灣境內直接起降，台海戰爭將就此打響”的社論，網民質疑今日“左岸怎麼閉嘴了”；部份大陸鷹派網民相當激動，宣稱要“把飛機打下來”。

去年一架美軍EP-3E電子偵察機行蹤詭異，疑似從台灣本島起飛，《環時》去年8月31日曾發表題為“需要給蔡英文當局一個根本性警告了”的社論，文中宣稱“美國軍機在台灣起降的安排，這是非常嚴重的事件，已經踩到大陸維護國家統一的紅線”，而且宣稱“如果大陸掌握了確鑿證據，就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響”。

“想問一下怎麼都沒有飛彈（導彈）飛過來啊？”從美軍C-17運輸機降落，到議員乘飛機離開台灣，大陸官媒一片寂靜，有網民更聲稱，運輸機上明明寫着“US Air Force”，“證據確實”了嗎？更多台灣網民留言北京當局只是打嘴炮：“我覺得我們肯定會譴責！”“反美是工作，旅美是生活，OK？”“還是中國的飛彈（導彈）都壞了？”

該報道說，大陸部份網民的情緒，受到這次美軍軍機降落台灣而受影響，有網民留言：“這不是踐踏了我們的底線嗎？”“底線改了又改？加大惠台力度！”“哪裡還有底線？底褲都被人撕了！”有鷹派網民更聲言要反擊：“把飛機打下來！”“直接上彈打下來！”

當初發表“宣戰”社評的《環時》，已不提要開戰，轉而集中攻擊疫苗及美國議員。下午發表題為“台當局將美參議員來訪當救命稻草”的社評，聲稱“美國參議員的訪台秀是來挺民進黨當局的”，“心思不用在解決實際問題上，而是靠這樣的政治操弄往下混”。

蘋果日報說，《環時》總編輯胡錫進則在微博上，借一張台灣總統蔡英文與美國議員會面的照片大造文章：“蔡英文當時站着致辭，三名美國參議員全都坐着，‘蔡省長’站着‘彙報工作’，美國參議員坐着聽，這個場景真是滑稽透頂，讓2,300萬台灣民眾的顏面何以安放？”