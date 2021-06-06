電子人民幣或將衝擊美元和歐元壟斷

既是電子貨幣，又是法定貨幣，中國的2.0版人民幣或許很快將以兩重身份，衝擊美國和歐盟的國際貨幣壟斷地位。

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根據法國經濟類回聲報報道，若中國的科技金融公司成功引領電子貨幣發展計畫，那麼人民幣將坐上全球電子貨幣領域的領先席位，超越美歐，日本與英國，成為範例。國際清算銀行指出，被問及數碼貨幣，有30%的央行均表示在未來6年內有此意向。

就2.0版人民幣來看，短期而言它將在中國國內服務於中國消費者，不會對彙率造成任何影響，其價值固定，以數碼人民幣存放的資金不會產生任何利息。蘇州，深圳等地已經開展了相關試驗； 着眼長期，人民幣數字化將有利於其走向世界，尤其是現今階段着眼個人用戶的電子貨幣可能會進階出現面向各大央行等金融機構的人民幣。目前主要是非洲多國受到中國貨幣的影響，在經濟，金融，外交等領域為中國帶來回報。

回聲報指出，根據今年二月滙豐銀行的一份調查報告，未來的主權數字貨幣將對國家儲備管理與長期外彙價值走向造成影響；另外配合該報告的央行中，平均每兩家央行里，就有一家已經投資人民幣，28%表示有投資人民幣的中長期意願，而明確表示排除投資人民幣的央行只有25%。中國政府還不時敲打比特幣等虛擬貨幣，指控其助長資金流失，逃稅，惡性投機等勢頭，欲藉此阻斷其他虛擬貨幣成為電子人民幣的競爭者。