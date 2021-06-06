6萬多荷蘭家長狀告抖音 索賠14億歐元

荷蘭數萬名家長要求視頻應用程序TikTok向他們的子女支付14億歐元賠償金。這些家長指責TikTok未經許可收集未成年人的信息，目的是定向向他們展示廣告。另外這款應用程序上提供的各種挑戰賽鼓勵未成年人相互做出一些危險行為，這會讓這些未成年人受到傷害。今年4月，英國兒童權益保護機構也提出過類似的指控。

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據自由亞洲引據荷蘭市場信息研究基金會（SOMI）提供的信息稱，向TikTok求償的家長數量超過6.4萬人。荷蘭市場信息研究基金會是一家非盈利組織，致力於保護互聯網用戶的基本權益。

TikTok抖音公司表示，該公司採取了很多措施保障年輕用戶的安全。根據抖音的使用條款，未成年在使用該款應用程序時需要監護人的許可。不滿13歲的兒童不可以使用TikTok。抖音TikTok公司還指出，該公司的網頁上還為用戶提供了信息保護的控制選項。用戶可以自行選擇“他們認為合適自己的選項”。

今年4月，英國兒童權益保護機構也提出過類似的指控。

該報道稱，5月底，歐盟委員會宣布對Tiktok的商業行為進行審查。歐盟委員會5月28日宣布，在歐洲消費者組織BEUC發出關於違反歐盟消費者權利的警告後，已經與Tiktok展開了正式對話。