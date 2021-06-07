中國加大打擊加密貨幣力度

在中國當局嚴打比特幣交易及挖礦之際，社交平台微博上的一些與加密貨幣相關的賬號這個周末被屏蔽。據分析人士和金融監管者表示，當局預計採取更多的行動，包括更直接地用刑法來懲罰那些非法加密貨幣活動。

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據路透社等報道，中國國務院今年5月誓言要打擊比特幣挖礦和交易行為，提升了針對加密貨幣的打擊力度。此前，三個行業機構禁止了與加密有關的金融和支付服務。

在剛過去的周末，一些被廣泛關注的與加密貨幣有關的微博賬號被屏蔽，都被註明“違反了法律和規定”。

報道表示，跨境數字經濟投資人、律師、紐約大學法學院兼職教授馬文彥（Winston Ma）預計，中國的最高人民法院不久會出台司法解釋，可能將加密貨幣挖礦及交易的商業行為與中國的刑法聯繫起來。

馬文彥的看法得到一位金融管理者的認同。這位管理者說，這樣的司法解釋將解決無法明確將比特幣交易列為“非法活動”的法律模糊。當局目前反對加密貨幣的規定都是由行政部門提出的。

報道還表示，在中國當局加緊打壓加密貨幣交易的同時，中國的央行在加速試驗自己的電子貨幣系統。

此外，美國《華爾街日報》近日也報道說，雖然多年來中國的企業家已成為生成比特幣的主力軍，但合法的比特幣交易在中國一直未獲批准。而最近有關打擊加密貨幣的警告凸顯了加密貨幣在中國的脆弱地位，可能會促使一些加密貨幣礦商將業務轉至西方。