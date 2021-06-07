中國5月進口報告增長51％：糧食與鐵礦石進口多

中國海關總署6月7日發布的2021年5月美元計價的貿易統計顯示，出口比上年同月增長27.9％，增至2639億美元。進口增長51.1％，增至2183億美元。在進口方面，資源價格走高推升了整體水平，創出2011年1月以來、時隔10年零4個月的最大增幅。但在出口方面，人民幣升值成為沉重負擔。

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據日本經濟新聞今天報道稱，根據中國官方報告，5月的貿易收支為順差455億美元。進口的增加額高於出口，因此貿易順差減少28％。與疫情前的2019年5月相比，出口增長23％，進口增長27％。

在進口方面，推高整體的是資源和穀物。鐵礦石進口額達到2020年同月的2.1倍，大豆增長42％。原油按數量計算減少15％，但在金額上增至2倍。來自美國和澳大利亞的進口額增長4～6成。半導體進口的增幅為25％。

在出口方面，手機增長13％，服裝增長4成，玩具增長7成。另一方面，在疫情擴大以後拉動出口的口罩等紡織品下降41％，連續2個月減少。遠程辦公需求構成支撐的個人電腦也減少4％。

據該報道，按國家和地區來看，對最大出口目的地美國的出口同比增長2成。對歐盟（EU）和東盟（ASEAN）的供貨分別增長13％、41％。

據該報分析指，如果主要國家的疫苗接種擴大，海外的供應鏈也將復蘇。當地生產的恢復成為拉低中國出口的因素。此外，最近的人民幣升值也導致出口企業的人民幣計價收益縮水。按人民幣計價來看的出口總額增長率為18.1％，比美元計價低近10個百分點。