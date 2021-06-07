共產黨在香港或走出地下 活動公開化

中聯辦、駐港國安公署、解放軍駐港部隊及中國外交部駐港公署等北京4大駐港機構，12日將與港府合辦“中國共產黨與一國兩制”主題論壇，據香港媒體稱，象徵中共在港活動正從低調轉為公開化。

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中共在港活動公開化，將辦共產黨與一國兩制論壇。據中央社今天引述消息報道稱，今年7月1日適逢中共建黨100周年及香港主權轉移中國24周年。香港01報導，上述中國4大駐港機構的首長都將出席，而多名港區的中國全國人大代表、政協委員及香港立法會議員，也已收到這場論壇的邀請函。

據報，“中國共產黨與一國兩制”將於12日上午10時至11時30分在香港會展中心舉行，是慶祝中共建黨100周年系列活動之一。屆時，除中聯辦主任駱惠寧等4大機構首長外，香港特首林鄭月娥與多名港府高層官員，以及前香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英也會出席。

報道引述消息人士分析，由於以往強調“一國兩制”、“港人治港”，中共在香港的活動一向“地下化”，黨員既不會公開身分，也不會以黨員身分活動。但如今香港政治環境已變，這次官方首度在香港公開慶祝中共黨慶，可視為中共在香港活動“公開化”的跡象。

資深建制派人士則表示，以往在香港“談共產黨比較敏感”，講“愛國”都是票房毒藥，但“以前怕講的，現在要大講特講”。以後，類似活動將越來越多，可視為中共在港工作“浮面”（浮上檯面）。