「小紅書」微博被停 六四當日曾問「今天」是幾月幾號

中國社交與網購平台「小紅書」的微博賬戶失效已至少兩天，據美國傳媒報道，事件可能與該微博在「六四事件」32周年紀念日當天留言發問「大聲告訴我，今天的日期是____！」有關。不過，小紅書的手機軟件仍能下載和正常使用。

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「六四」在中國是敏感詞，《華爾街日報》昨(6日)天報道，小紅書的官方微博在上周五(6月4日)提問「今天是幾月幾號」後，帖文很快便被刪除，及至晚上，擁有1400萬人追蹤的微博賬號亦被停用。本台記者今(7日)午點擊其微博賬號，仍然出現「其賬號因被投訴違反法律法規和《微博小區公約》的相關規定，現已無法查看」的訊息，頁面其後更會自動轉至微博精選頁面。

報道引述消息人士指，總部設在上海、獲得阿里巴巴和騰訊兩大科技巨擘投資的小紅書，正被當局調查。不過，小紅書和網信辦發言人至今未有作出響應。知情人士透露，小紅書微博近月都有在周五留言，慶祝周末的來臨，目前未知6月4日留言的背後想法，亦未知是否與「六四事件」相關。

2013年創辦的小紅書，供用戶分享照片和視頻、購物心得及生活故事等，被外界視為「IG」和阿瑪遜的混合體，早在2019年便曾被網信辦指其手機軟件內容違規而要求下架整改，但未有透露違規內容，當時估計是涉及炫富、違法販賣香煙、代寫筆記、刷單、數據造假、散播謠言等問題，整改逾兩個月後才重新上架。

外媒曾報道，該公司考慮今年在美國上市，集資規模或達10億美元，但被質疑其業務能否支撐其巨額估值。