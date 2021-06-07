粵疫加劇：離穗者須證48小時未染疫 港澳收緊免檢安排 已入澳者須再檢測

因應廣東省的武漢肺炎疫情加劇，當局決定，自今(7日)天中午起，離開廣州或廣東省者，須持四十八小時內核酸檢測陰性證明，更要求廣州居民如非必要，不出穗市或粵省，令廣州處於「半封城」狀態。另外，毗鄰的香港和澳門，亦即日收緊從廣州和佛山等地入境人士的檢疫安排，免檢安排暫停；澳門政府更要求，之前從該等地區免檢入境者，今天內須重新接受檢測；另由明天起，所有往返廣東與澳門人士均須持有四十八小時內檢測陰性報告。

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廣州前(5日)天再新增九宗本地感染，以自上月21日在荔灣區發現首宗確診起計算，廣州本輪疫情的感染者累計達九十八宗。而港府終於在專家多次呼籲下，收緊在中國居住港人回港後毋須檢疫的「回港易」安排，除中國衛健委的「中風險」和「高風險」名單外，還會考慮澳門的確診個案和數據來制訂鎔斷機制名單；而名單亦會由之前的小區內個別樓宇，自今天起收緊至以小區為最小單位。

綜合港澳兩地政府宣布，所有在入境前14天內曾到廣州市荔灣、海珠、越秀、番禺、南沙，佛山南海及禪城區的人，入境後須隔離14天；香港更把較多地區劃入須受檢、「回港易」亦不適用地區，分別是深圳市龍崗區及鹽田區的部份區域、佛山市的盈康包裝有限公司宿舍、茂名市電白區的那霍鎮馬路舊屋村，以及安徽省六安市裕安區。

另外，昨日之前14日內曾到廣州或佛山的在澳人士，澳門當局會將他們的健康碼轉為代表不可進入的「紅色」，要求他們今天傍晚前到檢測站接受核酸檢測，否則須在指定地點接受14天醫學觀察；核檢結果呈陰性的人，健康碼將變為「黃色」，相關人士需自我健康管理，直至離開廣州或佛山滿14天為止。

及至今早，澳門政府再進一步收緊入境措施，由明日上午10時起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內核酸檢測陰性報告，若未能出示報告，澳門居民要立即做進行檢測，非澳門居民則不準入境，而機場入境旅客的核酸檢測要求則不變。

香港呼吸系統專科醫生梁子超建議港府仿效澳門的檢疫安排。他又說，港府現時才收緊廣州和深圳的檢疫措施是較遲，作用不大，因為兩地疫情已開始受控，但可作為防止下一波中國內地疫情輸入香港。

在香港，日前確歲診首宗本地感染英國變種病毒的17歲女學生，感染源頭仍然未明。衛生防護中心昨(6日)晚表示，已將女生的病毒基因排序，與香港所有已知的變種病毒個案進行比對，發現基因組都不吻合。中心亦取得深圳近期確診個案的基因排序，比對結果同樣不吻合，中心會繼續追查。

香港昨新增7宗確診，惟一一宗本地個案是上述女生的53歲母親，女生的姊姊亦初步確診。香港至今累積確診病例有11858宗，210人死亡。