紅歌唱到香港促愛國愛黨

在香港，據黨媒文匯報報道，香港客家人同鄉組織客屬總會及其屬會350多位成員，高調慶祝中國共產黨100周年黨慶，周日（6日）在灣仔金紫荊廣場，合唱《沒有共產黨就沒有新中國》和《獅子山下》。

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香港地區組織350人合唱紅歌，唱《沒有共產黨就沒有新中國》。文匯報的報道引述客屬總會主席吳惠權表示，總會想透過活動，展示香港客家人“對黨、對國家一片真心努力的感謝，讓大家了解香港市民愛國愛黨的一片心意。”屬會之後每個周末，會繼續在香港各地標舉辦活動，包括成員大合唱，烏蛟騰抗日英烈紀念碑致祭，“愛國”電影觀賞等。

據自由亞洲今天報道稱，今次香港有親北京人士公開宣稱“香港市民愛國愛黨”，然而一國兩制下，“愛國”“愛黨”在香港一直極具爭議。例如以支聯會李卓人為例，他曾說：“他們（中共）的愛國是一黨專政下的民主主義，我們的愛國是普世價值的愛國和民主中國。”

至於香港官方說法，參考今年三月，香港特首林鄭月娥公開稱，愛黨是黨員的義務。而愛國不等同一定要愛黨，但強調參選人士一定要尊重中國共產黨領導。而中共學者田飛龍曾在《明報》撰文稱，“愛國包含對黨領導的尊重，香港人作為中國公民承擔的是愛國義務，對共產黨是尊重而不是強制熱愛。”