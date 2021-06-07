香港支聯會前途疑遭中國官方定案：解散或取締

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端今天在報章刊文指，在香港“國安法”下，支聯會只有解散或取締兩個選擇，支聯會相關人員也可能遭刑事起訴。1989年北京爆發民運後，支聯會同年在港成立，目的是支援中國的愛國民主運動，其5大綱領是釋放民運人士、平反“八九”民運、追究屠城責任、結束一黨專政及建設民主中國。支聯會秘書蔡耀昌表示，支聯會“處驚不變”，會繼續堅持悼念六四、追求真相公義。

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據中央社今天引述消息報道說，中國僑聯副主席今批支聯會：只有解散或取締兩條路。該報道引述明報與香港電台消息，明報這篇文章稱，香港市民支持愛國民主運動聯合會（支聯會）實質上是以民主之名行顛覆憲法規定共產黨領導中國的國家基本制度之實，“即使廢除‘結束一黨專政’的口號，也不可能改變其顛覆政權的性質”。

盧文瑞還說，如果支聯會自行解散，執法機構可能會對該組成的人員既往不咎，但如果等待當局取締，這些人員可能會在國安法之下被追究刑事責任。

對此，支聯會秘書蔡耀昌表示，支聯會“處驚不變”，會繼續堅持悼念六四、追求真相公義。

中央社說，1989年北京爆發民運後，支聯會同年在港成立，目的是支援中國的愛國民主運動，其5大綱領是釋放民運人士、平反“八九”民運、追究屠城責任、結束一黨專政及建設民主中國。

1990年後，支聯會每年都在香港維多利亞公園舉行悼念六四的燭光晚會，但香港警方去年和今年都以2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，未批准集會。

去年，一些自發參與追思會的民主派人士被當局逮捕。今年，支聯會副主席鄒幸彤也因為涉嫌公布或宣傳未經批準的集結而於4日遭警方逮捕。此外，六四紀念館也因被香港當局調查，暫時關閉。