2名中國人在尼日爾遭綁架

法新社發自尼日爾首都尼亞美消息，兩名中國人在西部地區蒂拉貝里(Tillaberi)遭不明身份的武裝分子綁架。省長Tidjani Ibrahim Katiella表示：兩人在夜間遭持槍者綁架。但兩名中國人的和綁匪的身份不詳。省長還表示：此前武裝分子曾威脅過有開採黃金許可的中國人立即離開這裡，遭到拒絕。

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法新社報道，今年來，中國加強了與尼日爾的經濟合作。特別是在北部、西部和南部的勘探鈾、黃金和石油的合作。反政府武裝組織“尼日爾人爭取正義運動”和伊斯蘭馬格裡布基地組織(AQIM)經常出沒在與馬里、布基納法索交接的北部地區。

2007年7月6日，一家中國公司在尼日爾工地的負責人遭“尼日爾人爭取正義運動”武裝分子綁架。法新社報道說，該武裝組織指責中國給政府賣軍火，對付他們。這名遭綁架的中國公司工地負責人是中核工建設集團有限公司在北部阿加德茲(Agadez )開採鈾礦的。

2010年9月16日，法國阿海琺核電集團表示，該集團7名僱員在尼日爾遭到綁架。2018年，一名為非政府組織工作的德國人在西部地區蒂拉貝里(Tillaberi)遭綁架，後他被帶到里馬裡邊境不遠的北部。但他至今不知道他的下落。

基地組織北非分支“伊斯蘭馬格裡布基地組織”在該地區的活動也十分猖獗。2010年7月底，該組織殺害了78歲的法國人質熱爾馬諾，以報復之前法國與毛里塔尼亞軍隊共同對其展開的軍事打擊行動。