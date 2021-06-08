中共百年慶祝 天安門廣場周末禁封排練

中共將在7月1日前後舉行建黨百年系列慶祝活動。北京警方今天公告，將於12至13日在天安門地區及長安街沿線舉行建黨百年慶祝大會核心要素演練，並實施交通管制。消息說慶祝大會不會舉行閱兵。

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據中央社今天報道稱，中共建黨百年在即，天安門周末舉行慶典演練。根據北京警方公告，將於12至13日在天安門地區及長安街沿線舉行建黨百年慶祝大會核心要素演練，周邊道路將實施交通管制。公告稱，相關交通管制將自12日下午2時起，分時、分段實施，期間除持有演練活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行，機動車禁止停放。

另外，天安門地區管理委員會日前也發布公告表示，按照中共建黨百年慶祝大會整體工作安排部署，自5月25日起至7月1日凌晨將在天安門廣場及周邊區域進行慶祝大會廣場要素搭建施工。公告稱，因受施工影響，自6月23日凌晨0時至7月1 日天安門廣場將暫停開放；7月2日上午將根據實際情況適時恢復開放。

中共中央宣傳部3月下旬舉行記者會宣布今年將舉辦建黨百年慶祝活動，表示中共總書記習近平將在慶祝大會發表談話，還會頒發“七一勳章”等，但慶祝大會不會舉行閱兵。