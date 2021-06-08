傳上海復旦出血案 教師持刀殺害學院黨委書記

上海市公安局文保分局7日晚間發布通報稱，當日下午2時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。雖然官方沒有說明案情與事發地點，但“上海市楊浦區邯鄲路”就只有復旦大學，此事引起網友關注，並一度登上微博熱搜榜。消息稱涉案教職員疑似因不滿遭到解聘，持刀殺害數學學院黨委書記。

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據中央社今天引述消息報道說，上海復旦校園傳濺血，教師持刀殺害學院黨委書記。報道引述香港01消息說，上海復旦大學校園傳出行兇殺人事件，一名教職員疑似因不滿遭到解聘，持刀殺害數學學院黨委書記。上海市公安局文保分局7日晚間發布通報稱，當日下午2時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。

上海公安的官方微博的通報則稱，疑犯是該校一名39歲姜姓男教師，警員迅速到場將其控制，經急救人員現場確認，被害的49歲王姓男子已死亡，身份是疑犯的同事。經初步審訊，疑犯自述因工作關係對被害人懷恨在心。現疑犯已被依法刑事拘留，案件進一步偵辦中。

報道稱，雖然官方沒有說明案情與事發地點，但“上海市楊浦區邯鄲路”就只有復旦大學，此事引起網友關注，並一度登上微博熱搜榜。

據網傳截圖，行兇的姜姓教師是透過人才引進計畫進入復旦，聘用期限6年，但因他科研任務未能達標，在學院決定將他解僱前，持刀殺害學院黨委書記。