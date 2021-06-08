北京遭指控新疆政策可能導致20年內出生短缺400多萬

在美國發表的一份研究報告指控北京對新疆穆斯林少數民族的政策可能導致20年內出生人口短缺400多萬。幾十年來，新疆是中國出生率最高的地區之一，維吾爾族人口迅速增長。 但從2017年開始，控制措施有所收緊。計畫生育措施在某些情況下會導致監禁，並可能導致強制絕育。多年來，北京一直試圖加強對這一廣闊的西北部地區的控制。

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據法新社今天報道稱，周二在美國發表的一項研究指控說，北京對新疆穆斯林少數民族的政策可能導致20年內出生人口短缺400多萬。

多年來，北京一直試圖加強對這一廣闊的西北部地區的控制，該地區曾遭受過針對平民的致命襲擊。中國當局將其歸咎於維吾爾分裂分子和伊斯蘭激進分子，他們是講一種與土耳其語有的語言的穆斯林。

新疆是與巴基斯坦、哈薩克斯坦和蒙古接壤的戰略地區，維吾爾人在2500萬居民中只佔不到一半。近幾十年來，數以百萬計的漢族人（中國的多數民族）移居到那裡工作，這可能造成當地人的不滿。

據德國研究員Adrian Zenz（Adrian Zenz）在一項研究中說，為了結束這些緊張局勢，當局打算通過控制少數民族的出生來影響人口結構。因此，漢族人的比例在數字上會更大。據這位研究人員說，他研究了許多來自新疆的官方文件。在維吾爾族人最多的新疆南部，漢人的比例在20年後將會上升到25%，而現在只有8.4%。

據阿德里安-贊茲說，控制生育在某些情況下會導致監禁判決，並可能導致強制絕育。

如果不對新疆的少數民族實行計畫生育，到2040年人口將自然增加1314萬。他說，但現在的情況是，有260萬到450萬的出生將不會發生。

幾十年來，新疆是中國出生率最高的地區之一，維吾爾族人口迅速增長。當局對許多 "非法 "生育視而不見，而對少數民族來說，每個農村家庭的孩子數量被限制在三個。

據該報道稱，但從2017年開始，控制措施有所收緊。

根據由美國國務院資助的澳大利亞戰略政策研究所（Aspi）依靠對官方數字的分析，在新疆，出生率因此在2017年至2019年期間幾乎減半。

法新社說，阿德里安-贊茲是詹姆斯敦基金會的研究員。該基金會聲稱在歐洲 "共產主義倒台進程中做出直接貢獻"。