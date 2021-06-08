新冠疫苗生產：歐洲想迎頭趕上並超過中國

如果說中國是現今新冠疫苗的第一大生產國，那麼歐盟打算在今年夏天重新掌門人的地位，干超過中國，這是法國觀點周刊指出的。

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毫無疑問，全球各大洲和大國之間生產疫苗的競賽遠遠超出了抗擊新冠病毒大流行的範圍。 衛生實力問題是一種新的外交形式，在這場博弈中，今天中國是第一大國，領先於歐洲。 但事情也非一成不變的。 觀點周刊的報道援引歐盟專員蒂埃里·布雷頓 (Thierry Breton) 指出，歐盟在今年夏季應可超趕中國成為疫苗生產的第一大國”。

根據目前疫苗相關數據顯示，中國生產量全球第一，為8.75億劑，出口2.56億劑。 歐洲生產 6.54 億劑，向全世界（約 90 個國家）出口 3.29 億劑。 美國生產了4.38億劑，但在很長一段時間內拒絕出口；他們才剛開始（出口少於 1000 萬劑）。 被稱為世界大藥房的印度，僅生產了 2.92 億劑，出口 6600 萬劑。 提出巨大承諾的俄羅斯，實際上只有微弱的低產能：生產了 4500 萬劑，出口了 1500 萬劑。 英國生產了 3300 萬劑，但全然拒絕出口。 倫敦進口了占其人口所需疫苗劑量的大約 70% 。

為了效法成效卓越的美國，歐洲朝向發展一個生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）。歐盟專員布雷頓認為，“疫苗的生產需要 10 個月到一年的時間才能成熟。”他於7 月 15 日宣布：“屆時歐盟將生產 10 億劑疫苗。 在今年下半年，我們將能夠向成員國提供 10 億劑疫苗，這意味着如果遇上變種病毒的需要，這將足以支持我們注射第三劑。 ”

這項巨大的工業努力將由位於歐盟領土上的 55 家工廠進行，它們疫苗生產或涉及疫苗本身或是其最終的包裝（也就是所謂的 fill and finish 填充和完成 ）。 這是一個複雜的生產過程，因為一種疫苗由 300 到 500 種成分組合而成。 正如這位專員所承認的那樣，這不僅是歐洲的疫苗才是如此。“在我們目前認可批準的 5 種疫苗中，有 4 種是由歐洲研究人員和科學家發明和建立的，的確，接着是美國的生物醫學高級研究與發展管理局 （BARDA）提供的資金加速使得它成為可能，特別是加速了非常昂貴的臨床試驗。

也正因為如此，為了應對未來世界大流行傳染病的風險，而有了這個創建《歐洲生物醫學研究管理局 BARDA 》 的想法。 這是促使歐委會啟動 HERA 孵化器的原因之一，俾能集中一些醫藥企業、科研界、 衛生部門和監管機構資源，重點監測和分析新冠病毒的新變種。

法國目前達到每天有超過 700,000 次疫苗注射

歐洲的疫苗接種頻率現在達到了每天 3白 至 4 百萬人次的注射劑。 法國度過了非常好的一周，注射劑達到了 400 萬人次（5 月 31 日至6 月 5 日），或每天有 了 573,400 劑（包括 6 月 6 日星期日的 191,000 次）。 6 月 4 日星期五達到接種峰值，注射量為 748,000 次。 6 月 7 日星期一，法國顯示有 565,000 次接種疫苗（上周一為 526,861 次）。 “歐盟專員布雷頓指出，按照這個速度，歐盟將能夠在 7 月中旬之前為 70% 的成年人口接種疫苗。”

歐洲議會本周將在斯特拉斯堡，就實現全世界免疫接種的最佳戰略進行辯論。歐洲的那些政黨，就為了能夠實現這一目標的方法，意見分歧。 在左翼和環保主義者中，人們贊成撤除疫苗的專利做法。

委歐委會在世貿組織為這項“強制許可證”的原則進行辯護 。歐洲議會的右派歐洲人民黨團（PPE）主張捍衛知識產權，同時呼籲低收入國家的價格要降低。歐洲Renew 政黨集團（自由主義者和宏觀主義者 ）的主席達契安·西奧洛斯 (Dacian Ciolos) 指出： “專利的撤銷是一個漫長而複雜的過程。我們現在需要做的就是從現在起，應該向貧窮國家提供援助。” 歐洲保守派政黨 （l'ECR）主席Geert Bourgeois 則反駁指出，“取消專利是一個錯誤的好點子。 沒有有人成功證明過：專利的取消可以帶來一面生產量和接種數的增加。 疫苗的生產是一個非常複雜的過程； 它涉及了疫苗的生產、品質的控制，這將需要花好幾個月的時間，並且無法在 2021 年就改善目前的情況。解決問題的辦法與我們大幅增加生產緊緊聯繫著，而且似乎正具體化。”

無論如何，歐洲議會有足夠能力處理此事，這項討論正在世貿組織內部進行。 歐盟委員會在 WTO 中為自己的立場辯護，由Dombrovskis 專員代表表達此一立場。對歐盟委員會而言，解決方案在於取消對疫苗及疫苗成分的出口限制。 因此，該信息是向美國總統喬拜登發出的，延遲在這方案上所引發的戰爭。

接着，歐委會堅持將努力聚焦在增加疫苗的產量上，以期能時確保那些不太富裕的國家的疫苗價格不會過於昂貴。

知識產權方面，歐委會正在推動世衛組織實施“強制許可證”的原則，這是世界貿易組織在多哈宣言第31號條款文本中規定的一種手段。政府授權第三方在未經專利權人的同意情況下，製造專利產品或使用專利的方法時，可授予發給強制許可證。

在當前的公開辯論中，通常針對的是醫藥產品，但該產品的配方專利問題也可以應用於任何其他領域的專利”，我們可以在世貿組織網站上閱讀它。

在歐洲議會面前， 負責經濟政策執行的副主席東布羅夫斯基思 Valdis Dombrovskis 指出，在《國家緊急情況”》或《反競爭做法》時，可以援引強制許可證的法規。但“無論如何，我們也必須考慮專利權所有人的報酬問題。”