美國將成立供應鏈貿易行動小組對抗不公平貿易行為

美國拜登政府星期二表示美國將成立新的行動小組對抗不公平貿易行為，鎖定中國為目標。他公布關於美國取得從半導體到電動車電池等關鍵產品的檢討結果，

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美國政府高階官員告訴路透社，由美國貿易代表率領的供應鏈貿易行動小組，將找出造成美國供應鏈空洞化的具體違規行為，並透過貿易補救措施解決，當中包括針對中國所制定的措施。

美國官員也表示，商務部正考慮是否要依據1962年貿易擴展法第232條款，來調查用於馬達和其他工業應用的釹磁鐵進口對國家安全的影響。美國的釹磁鐵主要從中國進口。

中央社報道，拜登2月下令對關鍵供應鏈進行檢討，要求行政機關在100天內報告美國取得關鍵商品所面臨的風險，像是用於製藥的關鍵原料以及稀土，美國相當依賴海外供應這些產品。雖然未表明是針對中國，但這項檢討是拜登政府更廣泛戰略的一部分，藉此強化美國競爭力，來面對世界第2大經濟體中國帶來的經濟挑戰。

美國商務部長雷蒙多在聲明中表示：「半導體是支撐我們大部分經濟的基石，對我們的國家安全、經濟競爭力、日常生活都至關重要。」

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，美國面臨醫療設備不足的嚴峻挑戰，如今許多領域都遇到瓶頸，例如晶片短缺，造成像是汽車等商品停產的問題。