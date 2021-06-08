美國稱將啟動對台貿易談判 簽全面貿易協定與否引聚焦

美國國務卿布林肯周一暗示，可能重啟自奧巴馬政府執政以來陷入停滯的對台貿易和投資談判，但沒有顯示出任何想要達成台北方面一直尋求的全面貿易協定的意願。布林肯在國會聽證質詢時說， "我知道我們正在與台灣進行討論，或將很快開始討論某種形式的框架協議。" 布林肯說得把這個問題轉給美國貿易代表戴琪來解釋。路透社說，任何此類協議都可能激怒宣稱台灣是其領土一部分的中國。

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據法新社報道稱，美國國務卿安東尼-布林肯周一表示，美國將很快開始與台灣進行貿易協定的談判。布林肯在國會回答聽證質詢時說， "我知道我們正在與台灣進行討論，或將很快開始討論某種形式的框架協議。這些討論應該開始，"他在華盛頓的一個國會聽證會上說。

美國與台灣可能達成的貿易協議可能不會讓中國高興，因為中國認為台灣是其省份之一，並威脅說如果台灣正式宣布獨立或從外部進行干預，將使用武力。美國在1979年與台北斷絕了外交關係，承認北京是中國的唯一官方代表。但美國仍然是台灣最強大的盟友和頭號武器供應商。

據布林肯周一重申：台灣必須擁有自我保護的手段。他補充說："我們繼續為此目的向台灣提供大量設備，"他說，"對北京政府對台灣日益增長的侵略性有真正關切"。

據路透社說，美國國務卿布林肯周一暗示，可能重啟自奧巴馬政府執政以來陷入停滯的對台貿易和投資談判，但沒有顯示出任何想要達成台北方面一直尋求的全面貿易協定的意願。

在眾議院外交事務委員會就美國國務院年度預算要求舉行的聽證會上，布林肯被質詢拜登政府在與台灣的雙邊貿易協議上的立場。任何此類協議都可能激怒宣稱台灣是其領土一部分的中國。

該報道說，台灣駐華盛頓代表處的一位發言人表示,“我們正努力與美國貿易代表辦公室(USTR)進行討論，這有望推動我們的雙邊貿易關係取得進展。”

美國戰略暨國際研究中心資深研究員葛來儀(Bonnie Glaser)表示，布林肯的言論是一個信號，表明華盛頓可能推動與台灣恢復自奧巴馬政府以來從未舉行過的“貿易與投資框架協定”(TIFA)。不過，她表示，拜登政府可能尚未決定是否在與台灣達成雙邊貿易協定方面邁出更大的一步。據葛來儀說，“拜登政府的高級官員一直鼓勵美國貿易代表戴琪舉行一輪TIFA談判，台灣也渴望儘快談判。”

在前總統奧巴馬於2016年離任、他的繼任者特朗普的貿易代表萊特希澤專註於與中國的貿易談判後，TIFA談判陷入僵局。據葛來儀說，中國可能會批評恢復TIFA磋商，因為北京擔心談判最終可能導致雙方簽署自由貿易協議，並鼓勵英國等其他國家與台灣展開貿易談判。葛來儀說，“中國還將把這類磋商視為拜登加強與台灣關係的戰略的一部分，他們會認為美國在減弱對“一個中國”的承諾，” 據路透社說，葛來儀指的是美國承認北京政府而不是台北政府的長期政策。