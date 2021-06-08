美國軍機起降台灣 中國官方不吭聲引網上嘲諷

美國3名參議員6日搭乘美軍運輸機降落松山機場.此前中國一些外交使節、退役將領及媒體人不斷釋放諸如“美軍在台灣現蹤之日，就是武統台灣之時”的激進言論。但中國外交部、國台辦今天對此事的回應均不脫往日立場，中共官媒的報導也十分有限，使官方反而自陷尷尬，甚至遭到自家網友嘲諷。

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就美軍機來台，中國官方不吭聲，中央社今天報道稱，網友嘲諷，媒體人尷尬。

美國3名參議員6日搭乘美軍運輸機降落松山機場，外界對中國有何反應十分關注。但相較於部份激動的中國網友而言，中國官方的反應僅重彈一中等舊調，對美國軍機來台更隻字不提，引起議論。

近年來，中國一些外交使節、退役將領及媒體人不斷釋放諸如“美軍在台灣現蹤之日，就是武統台灣之時”的激進言論。

在美軍C-17運輸機搭載3名參議員抵台時，一些中國網友已經翻牆進入台媒，將C-17在松山機場降落的畫面截圖，在網絡上奔向走告，引起熱烈討論，不少人直指“該武統了吧”；一些中國網友則在台媒的留言板上嗆聲，聲稱共軍應該擊落這架C-17。

據該報道，中國外交部下午舉行的例行記者會上，此事成為媒體提問焦點之一。但發言人汪文斌僅回應，此舉嚴重違反“一個中國原則”和“中美三個聯合公報”規定，中國堅決反對，已向美國提出嚴正交涉。汪文斌說，中國敦促美國把堅持奉行“一個中國政策”的表態“落到實處”，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，“不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號”，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

隨後，中國大陸國台辦也以發言人馬曉光答記者問名義，敦促美方恪守“一個中國原則”和“中美三個聯合公報”有關規定，停止與“中國台灣地區”任何形式的官方往來和軍事聯繫。同時又宣稱“民進黨當局”在“處心積慮挑釁兩岸關係”、“一味進行政治操作”。

由於中國外交部及國台辦的回應，對美軍C-17運輸機降落在台灣一事隻字未提，引起中國網友質疑，其中有人將解放軍退將王洪光、環球時報總編輯胡錫進、中國駐美公使李克新等“美軍在台灣現蹤之日，就是武統台灣之時”的言論一一找出，引起其他網友質疑及嘲諷。

其中有人質問，美國軍機公開降落台灣機場，“說好的武統呢”；有人隨即回應，“美軍來台是底線，不是來了嗎？我就看看底線動是不動”；還有人則說，“就靠嘴皮子和鍵盤武統，拉倒吧，洗洗睡去”；也有人點名胡錫進說，“胡編，我就討你個說法”。

據中央社說，胡錫進事後在新浪微博連發數篇文章，試圖為自己先前的鷹派言論緩頰，諸如“正告美台當局，針對一個中國切香腸，最後切掉的一定是他們的手指”、“對於這種遊戲，大陸這邊的網友難免生氣”、“大陸有着‘什麼時候發脾氣’以及‘怎麼發脾氣’的主導權，台當局的選擇只有等待”等語，但仍難平中國網友的嘲諷。（編輯：邱國強）1100607