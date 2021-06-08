美媒：美國報告認為新冠肺炎病毒可能是從武漢實驗室泄露的

美國一份機密文件曝光，該文件指美國政府國家實驗室關於新冠肺炎病毒起源的一份報告認為，聲稱該病毒從中國武漢的一個實驗室泄露的假設似乎是可信的，值得進一步調查。美國政府國家實驗室的研究正引起美國國會新的注意，因總統拜登已下令美國情報機構在90天內向他報告新冠病毒是如何出現的。

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路透社報道說，華爾街日報稱美國報告認為新冠肺炎病毒可能是從武漢實驗室泄露的。

華爾街日報周一援引熟悉一份機密文件的人士報道稱，美國政府國家實驗室關於COVID-19起源的一份報告認為，聲稱該病毒從中國武漢的一個實驗室泄露的假設似乎是可信的，值得進一步調查。華爾街日報還說，這項研究是由加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)於2020年5月編寫的，美國國務院在特朗普政府的最後幾個月對大流行病的起源進行調查時，提到過該研究。

據華爾街日報說，美國報告認為新冠病毒有可能從武漢實驗室泄露。該報引據了解相關機密文件的人士透露，美國政府國家實驗室關於新冠疫情起源的一份報告得出結論，認為新冠病毒從中國武漢一個實驗室泄漏的假說是有可能成立的，值得進一步調查。

這項研究是由加利福尼亞州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory) 2020年5月籌備的，美國國務院在特朗普政府任期的最後幾個月調查疫情起源時借鑒了這項研究。

該報道稱，該研究正引起美國國會新的興趣，因總統拜登已下令美國情報機構在90天內向他報告新冠病毒是如何出現的。拜登表示，美國的情報工作集中於兩種情境：一種是新冠病毒來自人類與受感染動物的接觸，另一種是來自實驗室泄漏事故。

熟悉這項研究的人稱，研究工作是由勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的情報部門“Z部門”籌備的。該實驗室在生物問題上的專業性相當強。他們說，該實驗室的評估借鑒了嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒2(SARS-COV-2)的基因組分析，正是該病毒引起2019冠狀病毒病(Covid-19)。

此前美國總統拜登下令美國情報機構對新冠病毒的起源進行調查，此前，美國重新審視了病毒爆發可能始於中國實驗室泄漏的可能性。

在中國告訴世界衛生組織(WHO)，認為北京方面的調查已經完成，並呼籲追蹤病毒來源的努力轉移到其他國家之後，白宮面臨著自行展開調查的壓力。

據美國之音今天報道稱，上個月的5月3日，美國辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcasting Group）發布獨家新聞，也稱勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Lab）的情報部門“Z分部”（Z Division）在2020年5月27日完成了一份機密報告，稱該部門的研究人員對新冠大流行起源的兩種可能性，也就是實驗室泄露和人畜共患自然演進，都進行了評估，並得出結論認為，新冠病毒可能起源於中國的實驗室。

這篇報道發表後不久，拜登總統就宣布要求情報部門“加倍努力”調查新冠病毒的起源，並在90天內提交一份報告。拜登說，美國情報部門專註於兩種情況——新冠病毒是來自接觸受感染病毒動物的人，還是來自實驗室事故。

美國國會一些共和黨人對拜登政府在掌握有關機密文件長達一年之後才明確表示會對武漢病毒實驗室泄漏可能性展開調查表示不滿，並要求解密相關的機密文件，包括一份機密文件據稱顯示武漢病毒研究所三名研究人員曾在病毒大流行前夕的2019年11月患病。

白宮星期一表示，美國不會放棄追查新冠病毒的起源，拜登總統這個星期在訪問歐洲時也會在有關峰會上提出這一問題。

一天前，國務卿布林肯在接受媒體採訪時重申，美國決定要“徹底”追查新冠病毒源頭，同時追究中國應承擔的責任。

布林肯說，“中國仍然沒有給予我們所需的透明度”，“也沒有給予國際檢查人員和專家應有的方便或提供即時的資訊分享”。

該報道說，北京一直拒絕美國和西方國家對新冠病毒溯源的表述，稱有關說法是政治炒作。