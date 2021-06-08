走累了！雲南野象群“逛吃”到昆明 就林地睡覺休息

中國大陸雲南省的15頭亞洲野象一路向北"逛吃"到省會昆明市近郊，7日就在當地一處村莊外的林地睡覺休息，可看到一頭小象趴到另一隻大象的身上

中國雲南省的15頭亞洲野象3月從西雙版納出發，一路向北“逛吃”跋涉500多公里，2日進入省會昆明市近郊。據7日晚間更新訊息，象群目前已暫停遷移，持續在昆明市晉寧區夕陽鄉內休息與徘徊。

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根據雲南省森林消防總隊提供的無人機空拍影像，這群野象7日上午似乎精疲力盡了，就在一處村莊外的林地睡覺休息。從畫面可發現象群接近一起就地躺下，象腿與象鼻就攤在地面，感覺就像睡成一座金字塔。此外，還能看到一頭小象緊抓另一頭大象的腿，另一頭小象則躺到一隻大象的身上。

據《昆明信息港》消息，地面追蹤監測人員指尚有一頭離群公象位於象群的東偏北方向，兩者相距約4公里。雖然人象平安，但當地持續下雷雨，現場指揮部卻必須同時監測兩個位置，讓追蹤難度加大。省方已要求加強現場監測，掌握象群與離群公象的動向。現場指揮部詳細勘查周圍地理環境與村莊後，同時派出多個團隊，也協調雲南省森林消防總隊繼續增派8人，支援無人機的監測，“空地結合對象群開展24小時不間斷監測，對離群獨象活動軌跡開展地面追蹤，掌握最新動向”。

《昆明信息港》指出，中國官方當日投入410餘人次的緊急應變人員與警力，出動60輛砂石車、64輛各式緊急應變車輛與14架無人機，同時勸返超過150輛次的汽車，投喂象食2噸與疏散群眾，確保沿途群眾與象群的安全，還“對部分路段實施交通臨時管制，保持靜默，為引導象群向西、向南遷移創造條件”。