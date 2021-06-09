多數歐洲在華企業打算進一步瞄準中國市場

在中國的大多數歐洲企業準備進一步加強在當地業務，不準備撤離。這些企業在華業務發展態勢良好。中國歐盟商會發布報告指出：由於中國迅速地遏制了新冠疫情，為許多在其他國家面臨經濟停擺的外國公司提供了出人意料地發展機遇。

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報告指出：中國比世界其他地區更快地遏制住了新冠疫情。就目前而言，中國本土的經濟實力在新冠疫情大流行中得以增強。中國歐盟商會的一項調查顯示：42%的歐盟在華企業表示，它們去年的營業額打破了2020年初的悲觀預測，最終實現了增長。在接受調查的585家企業中，四分之三的企業去年實現了盈利，一半企業認為：它們在中國的營業利潤高於世界其他地區。

受全球疫情影響，中國的中產階級和富有階層無法出國旅行，便將錢花在購買汽車、化妝品和服裝等消費品上，令路易威登或寶馬等集團受益。

中國歐盟商會在報告中指出：儘管政治緊張局勢加劇，商業環境並不理想、市場開放承諾未予兌現、技術脫鉤風險依舊存在，然而，“未來發展前景卻越來越清晰”。歐盟商會在經歷了有史以來最悲觀的兩年之後，絕大多數歐洲子公司表示對未來持樂觀態度，這是2014年以來顯現的最佳信心指數。反映出歐洲企業對當地市場的信心，同時也表明：隨着疫苗接種在全球範圍內的推廣勢頭的增強，全球需求將回升，並可能進一步刺激中國更強勁的增長。

歐洲企業正在放棄外遷的打算，計畫在中國進行更多投資，不過，更多地是希望為當地市場生產產品。這些企業期盼的不僅是繼續留在中國，而且是要不斷擴大它們在中國的影響力。只有9%的歐洲企業打算將當前或計畫中的投資移出中國。相反，60%的企業則準備通過加強合資或增加支出等手段，鞏固其在中國的地位。