拜登抵英準備出席七國集團峰會

美國總統拜登周三晚間抵達英國，將出席為期三天的七國集團領導人峰會。拜登首次外訪還將在瑞士會晤俄羅斯總統普京。路透社稱，歐盟與美國將在應對氣候變化方面更深入合作。拜登表示"美國回來了"。

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法新社消息，拜登乘坐的空軍一號專機已於倫敦當地時間周三晚間降落英國東南部的米爾登霍爾航空基地。拜登將向美軍空軍發表講話，並在第二天周四與英國首相約翰遜舉行會談。

拜登在飛機上發推文稱，“我深知民主國家可以團結起來迎接這個新時代的挑戰，本周在歐洲，我們將證明這一點”。

拜登此次歐洲之行另一個備受矚目的日程，是下周三在日內瓦與俄羅斯總統普京會面。

報道說，拜登政府計畫向全球捐贈5億劑輝瑞藥廠的新冠疫苗，可能會在七國集團會議上，正式宣布有關計畫。

另據中央社報道，美國總統拜登任內首度出訪，與歐盟重建跨大西洋夥伴關係，但美歐在關稅、中國及豁免疫苗專利等議題，雙邊仍存在矛盾。

報道稱，拜登此次歐洲行程，將先前往英國參加七國集團（G7）峰會，14日及15日赴比利時布魯塞爾與北約和歐盟舉行峰會，16日在瑞士日內瓦會見俄羅斯總統普京，為此行畫下句點。

由於美國前總統特朗普政府與歐盟關係緊張，拜登此行主要着眼於與歐盟重建跨大西洋夥伴關係，並強化民主國家聯盟抗衡俄羅斯和中國。

不過在民主等價值觀之外，歐美之間在諸多議題上仍存在諸多矛盾。

關稅方面，布魯塞爾和華盛頓雖已同意暫停鋼鐵和鋁關稅以及波音與空客長年互控政府補貼，但在緩解貿易緊張之後，美歐是否真正有意解決這些長期存在的貿易爭端將是重要考驗。

中國議題之上，雖然歐盟同意中國對世界民主構成威脅，支持美國的民主聯盟，但歐洲有自己的考量，歐盟多次表示與中國是體制對手，但也是合作夥伴，在此情況下或不會過度捲入由美國帶頭的反中攻勢。

且歐盟在貿易項目上着眼中國龐大商業利益，強勢推進"歐中全面投資協定"，雖然目前歐洲議會暫停審議這項協定，但歐洲理事會主席米歇爾近日仍捍衛歐盟洽簽協定是重新平衡與中國經濟關係的重要之舉。

另外是豁免疫苗專利議題。美國5月改變立場轉而支持在世貿組織協商這項倡議，以加快發展中國家疫苗生產速度。但同樣擁有疫苗大廠的德國反對，德國總理默克爾更直言開放專利無助疫苗普及。

歐盟擬提出替代計畫，以取消疫苗及原料出口限制，擴大世界各地生產能力取代豁免疫苗專利，未來歐美如何在WTO上過招受矚。

另據路透社消息，根據為下周布魯塞爾峰會準備的一份聲明草案，歐盟和美國領導人將承諾在應對氣候變化方面進行更深入的合作。

在這份周三將由歐盟成員國大使進行討論的草案中，美國與歐盟承諾在11月的全球氣候談判之前與國際夥伴接觸。他們希望在談判中說服其他國家在削減溫室氣體排放方面更有雄心。

美國總統拜登將於6月15日會見歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾，討論貿易和新冠疫情等問題。

路透看到的公報草案還特別指出了雙方將在限制氣候變化方面促進跨大西洋合作的關鍵領域。草案稱，“我們打算密切協調，以促進實施強有力的氣候措施，解決碳泄漏風險，並在可持續融資方面進行合作，包括向民間部門提供可用的工具和衡量標準。”

拜登致力於讓美國在全球應對氣候變化的努力中重新發揮領導作用，並在4月承諾到2030年將美國的碳排放量從2005年的水平至少減少一半。

歐盟將在下個月公布一項龐大的氣候政策方案，以實現其自身的減排目標，即到2030年將凈排放量從1990年的基礎上至少減少55%。