中國人大通過"反外國制裁法"應對美歐貿易和人權壓力

中國全國人大常務委員會周四通過"反外國制裁法"，即日起施行。新法明定，中國國務院可祭出驅逐出境、不準入境、凍結境內財產的制裁，並可禁止中國組織、個人與被制裁者交易、合作，法新社稱，中國此舉旨在應對來自美國和歐盟在貿易和人權領域日益增長的壓力。

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在美國總統拜登上周擴大禁止美國人投資據與中國軍方有關聯的中國企業的禁令，將更多公司列入黑名單，北京指責美國“打擊”中國公司，並威脅進行報復。

根據中國新法，中國國務院有關部門可以決定將直接或者間接參與制定、決定、實施歧視性限制措施的個人、組織列入反制清單，並可擴及到個人的配偶和直系親屬、組織的高管或實際控制人、個人擔任高管的組織，以及個人和組織實際控制或者參與設立、運營的組織。

北京長期以來一直抱怨美國法律在其境外行使制裁和貿易限制等權力。

最近幾個月，拜登加強了對中國的職責，包括在香港盜竊知識產權和涉嫌侵犯人權以及針對新疆的穆斯林少數民族的打壓迫害。

中國的《反外國制裁法》還明定，對外國國家、組織或者個人實施、協助、支持危害中國主權、安全、發展利益的行為，需要採取必要反制措施的，參照本法有關規定執行。

新法規定，中國設立反外國制裁工作協調機制，負責統籌協調相關工作；中國境內的組織和個人應當執行國務院有關部門採取的反制措施；任何組織和個人均不得執行或者協助執行外國國家對中國公民、組織採取的歧視性限制措施。