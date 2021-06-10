抓捕上千名洗錢的幣農：中國再收緊虛擬貨幣監管之網

6月10日，法新社北京站對中國近日針對電信詐騙和虛擬貨幣洗錢的收網行動做了關注。

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中國公安部在6月9日發消息稱，在全國統一打擊並治理電信網絡新型違法犯罪框架下，北京，河北，山西，遼寧等23個省區市公安機關同步“收網”，這是第五輪集中收網行動，抓捕嫌疑人1100餘人，涉及違法犯罪團夥170餘個；截至目前總共有31.1萬名涉案嫌疑人被抓捕，涉及1.5萬個團夥。

本次中國公安機關的“斷卡”行動，針對的是為了規避核查，轉而利用虛擬貨幣進行涉案資金轉移的詐騙現象，涉案人員往往主動為詐騙團夥提供此類服務，具體操作包括利用個人銀行卡信息，在各類虛擬貨幣交易平台上註冊，按照詐騙團夥的要求，來購買或把贓款兌換虛擬貨幣，作為“幣農”，反覆兌換不同幣種，最終幫助詐騙團夥實現非法資金的轉賬與洗錢。完成洗錢後，“幣農”可以獲得1.5%到5%不等的傭金。

法新社關注了這條消息，撰文評論稱：中國一度是虛擬貨幣的天堂，去在2019年迎來了一個極端的轉折，北京方面叫停了虛擬貨幣付款，指責虛擬貨幣淪為犯罪活動的工具，上個月更是重申秩序，令比特幣大跌。最近幾個星期，中國還開始嚴格限制比特幣的挖礦，而周三，青海更是叫停了挖礦行為。內蒙古在五月也宣布了類似的政令，理由是挖礦對環境造成污染。本次打擊虛擬貨幣洗錢，官方並未通報使用的是哪一虛擬幣種，也沒有談到涉案金額，但真真切切的，是北京對虛擬貨幣造成的投機風險和社會不穩定風險展現出擔憂。