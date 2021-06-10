日本首相：將在10-11月完成全國新冠疫苗接種

日本首相菅義偉6月9日在國會舉行的黨首討論中，就新冠疫苗的接種工作表示：“從今年10月到11月，希望實現為所有有需要的國民完成（接種）。

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到6月9日為止，日本全國已接種新冠疫苗2038萬3612次，其中醫務工作者已接種882萬3323次，高齡者1156萬0289次，連續幾天日超百萬，菅義偉首相在6月9日強調：“至少可在本月底超過4000萬次”。

日本國內2月17日啟動了新冠疫苗接種，其順序首先是醫療工作者，然後是高齡者，有宿疾的人和一般接種者，中央政府提出的目標是到7月底前完成老年人接種。

日本自衛隊運營的新冠疫苗大規模接種中心5月24日以首都圈1都3縣和關西3府縣老年人為對象開始接種，使用的是厚生勞動省5月21日批準的美國莫德納產疫苗。

日本政府6月8日開始受理新冠疫苗職場和大學接種的申請，目前東日本鐵路公司（JR東日本）和丸紅等主要企業、大學接連申請。截至到8日下午5點，按會場計算的申請數達到了414份，再加上由地方政府實施的接種，日本政府力爭普及接種疫苗的態勢從點到面全面展開。

據10日消息，日本政府決定開始在東京大手町自衛隊運營的大型老年人新型冠狀病毒疫苗接種中心接受64歲以下的人接種。 開始時間將根據疫苗接種券的分發情況決定， 也決定從12日起接受電話預約。東京的大型接種中心原本不接受電話預約，只能通過防衛省網站和通訊應用程序LINE進行預約。

一直被認為接種疫苗落後的日本正在迎頭趕上，到10-11月完成全國新冠疫苗接種不是一個不切實的目標。