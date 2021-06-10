歐盟指國安法有損其利益 考慮派高層代表團訪港 中國稱堅決反對並反擊

在七國峰會召開前夕，歐盟外交及安全政策高級別代表博雷利發表聲明，指新的香港選舉制度和《港區國安法》違反了中國政府的「一國兩制」原則和在《中英聯合聲明》中所作承諾，對歐盟的合理期望和利益有「負面影響」，敦促中國停止狙擊香港民主派人士，捍衛香港的司法獨立。他直言，會考慮派遣高層官員訪港。

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中國駐歐盟使團發言人對此表示強烈不滿，聲言堅決反對，批評歐方一再打着民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務，對中港立法機關指手畫腳。發言人敦促歐方停止插手香港事務和針對中國搞小圈子，強調任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊。中國人大常委會今(10日)午將通過反制外國制裁的法例。

另外，七國峰會將由明(11日)天起一連三日在英國康瓦爾郡召開，英國外交部亞洲事務國務大臣亞當斯 (Nigel Adams) 回應下議院就香港人權的辯論時暗示，七國峰會將提及香港問題，他說，英國會在繼續在國際層面要求中國問責，「如果峰會沒有把香港議題列入議程或領導人在過道上提及，我會感到驚訝。」但面對超過十位來自不同黨派議員大肆批評英國政府為香港做得不足，並促請當局容許香港回歸後出生的香港青年來英、動用馬格尼茨基人權法制裁打壓香港民主和人權的中港官員，召回英國在港的法官等要求，亞當斯未有作出承諾。

位於布魯塞爾的歐盟委員會歐洲對外行動局於當地時間9日發布博雷利 (Josep Borrell) 就香港新選舉制度所作聲明，指香港立法會5月底通過中國人大3月的香港選舉制度變革，再一次破壞了「一國兩制」原則，亦與香港《基本法》聲稱給予港人循序漸進更多民主的承諾相違。

他認為，人大自去年6月以來就香港所作議決，包括新選舉制度和國安法，均令人質疑香港的基本人權、民主原則和政治多元能否維繫。他指出，當局以國安法大舉拘捕泛民主派人士，令人關注該法被用作扼殺香港政治多元和港人落實人權及政治自由。他認為，上述改變破壞中國所作的國際承諾，侵蝕了港人在2047年前應可享有的人權和自由，對歐盟的合理期望和利益有「負面影響」。

博雷利促請中國履行國際承諾和法律責任，尊重香港的高度自治和自由人權，停止對維護香港人權自由和民主價值人士的打壓，要求各界尊重並捍衛香港的司法獨立，以重建對香港發展民主的信心。

博雷利又說，歐盟日後會加速因應香港情況作出回應，尤其是透過增加對公民社會和傳媒的支援而作出，並會致力提升香港的表達自由、增加公民流動，以及觀察針對親民主派人士的審訊。為此，歐盟將考慮派遣高層官員訪港。

在倫敦的香港關注組織「香港觀察」歡迎歐盟的聲明，但認為，歐盟的關注必須有整套的配套措施，包括給予港人「救生艇」、藉馬格尼茨基人權問責法制裁中港相關官員、支持設立聯合國香港特使，以及暫停與中國的移交逃犯條例。

「香港觀察」上述要求亦由多名國會議員在昨(9日)午的西敏寺堂有關香港人權的辯論中得到反映，但回應官員未有作出新的承諾。