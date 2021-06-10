港府將在機場為抵港人士抽血驗疫

港府防疫專家顧問之一的許樹昌教授透露，以他理解，衛生署將安排入境旅客在機場抽血檢驗新冠病毒抗體，因為抽血檢驗的方法較為準確，而醫院管理局正在研究較簡單的「篤手指」檢驗抗體試劑，一般可在半小時內獲知結果。

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他今(10日)早又在不同電台節目表示，從非高風險地區抵港的人士，如果完成接種兩劑疫苗滿14日，核酸檢測呈陰性，抗體檢測呈陽性，可以縮短14日檢疫期至七日，餘下七日自我監察期，期間每兩、三日檢測一次。他補充，一些正在服用抗排斥藥的人士，即使接種疫苗，亦未必能產生抗體，若此，他們便不能縮短檢疫期。

另外，衛生署轄下的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在記者會上表示，建議儘快把復必泰(BioNTech)疫苗接種年齡降至12歲，指初步數據顯示，香港中學生接種後的副作用率略低於西方國家，但5歲以下者則未必需要接種；另外，委員會亦會更新長者接種指引，認為只要長者過往曾安全接種流感疫苗，亦可接種新冠疫苗，但身體虛弱的長者要先經風險評估。

香港護老院舍的長者接種率只有約3%，遠遠低於已經差強人意的全港兩成接種率，劉宇隆認為，長者接種率極低，與市民「過度小心」有關。