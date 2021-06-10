網民號召反修例2周年上街 傳港警部署逾千警力應對 海外有遊行

香港昨(9日)天渡過平靜的反對修訂《逃犯條例》運動兩周年，但網民已發起呼籲，在本星期六的「6.12」大遊行兩周年紀念日當晚7時，在銅鑼灣發起紀念活動，警方消息人士向不同傳媒表示，經初步評估，將部署逾千警力應對，但具體人數會視乎情況作出調整，而全港各區機動部隊均須調配人員候命，防範民眾滋事，屯兵重點會是銅鑼灣和運動中較多衝突的旺角。

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有關警力，明顯不及當局上周五聲稱以七千警力防範港人悼念「六四事件」32周年紀念日人數。支聯會早前就在維園舉行燭光晚會，悼念在北京政府1989年6月4日鎮壓民運而死傷的人士，遭警方禁止，警方高調布防，當日拘捕4男2女，包括支聯會副主席鄒幸彤，引起國際關注。 昨日是反修例運動兩周年紀念日，台灣和英國都有分析會討論香港前景，而香港則有團體擺設街站宣傳反修例運動，鼓勵市民重拾抗爭勇氣，其間未見警方介入。與此同時，網上流傳一個帖文，號召民眾周六(12日)晚上7時到銅鑼灣「如水再聚」，「當大家系（喺，即「在」）同一個街頭，大家自然會知道要做咩」，以此證明港人仍在堅持。

香港民間人權陣線(民陣)前年6月9日舉辦名為「守護香港反送中」的遊行，報稱有一百萬人走上街頭，但港府當晚宣布，如期在6月12日於立法會二讀逃犯條例修訂草案，觸發當日據報有200萬人參與的遊行，亦有人包圍立法會，大批市民遊行後在銅鑼灣、旺角及沙田等地聚集，警方以武力和發射超過200枚催淚彈驅散人群，拘捕最少35人；而港府對市民在遊行中表達的五大要求，則拒絕響應，激發市民隨後一連串的抗爭。

在本周六的兩周年紀念日，香港有民間團體舉辦籌款和放映活動，加拿大多倫多有汽車遊行，英國諾定鹹會有遊行暨展覽，展出約20幅反修例事件中重要時刻的照片，而倫敦和澳洲悉尼則舉行紀念集會。

警方數據顯示，反修例兩年以來，截至今年3月，警方共拘捕10250人，超過2500人被檢控，其中約720人被檢控暴動罪。在完成司法程序的案件中，有295人被判囚，刑期最長的，是一名藏有一公斤炸藥的男子被判監12年。警務處長鄧炳強上月出席灣仔區議會後更透露，反修例事件中，有17人涉及暴動相關罪行被判囚三年多至五年半；18人涉及汽油彈相關案件而被判囚三十個星期至四年；有五人因涉及組織或參與未經批准集結，而在4月被判囚8至18個月不等。

運動觸發北京替香港製訂《港區國安法》，不少民主派組織宣布解散，而民主派人士亦多有被捕和關押。官方數據顯示，截至上月中，警方國安處共拘捕107人，當中57人被檢控。