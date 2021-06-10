英國發表《香港問題半年報告》指責北京鎮壓異見人士

英國政府周四發表《香港問題半年報告》，指北京在這段期間鎮壓不同政見人士，壓制不同政治觀點的表達。報告批評北京破壞中英聯合聲明對香港的高度自治、權利及自由的保障。英國宣布中國已經持續不遵守《中英聯合聲明》。

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英國政府發表《香港問題半年報告》，講述香港去年7月至12月的情況。報告指去年北京共有3次違反聯合聲明，兩次在7至12月期間發生。

報告批評港區國安法的實施，沒有如北京當局所講，只針對"一小撮人"的說法，而是打壓言論自由。報告並指國安法的條款"模糊"，有潛在長期監禁以及轉移到中國大陸審訊及判刑的威脅。報告認為，國安法已經被用作扼殺政治異見人士，特別是55名民主派及社運人士因此被捕，部分人正面對審訊，如果將來有更多政治檢控，將會破壞外界對香港法治的信心。

報告並表示，全國人大常委會單方面改變香港的選舉制度，沒有取得立法會的同意，使北京當局對候選人有更大控制權，甚至取消當選人的資格。報告認為，北京及特區政府明顯削弱港人行使權利和自由的空間，英國已經無限期擱置與香港的逃犯移交協議，並設立BNO簽證計畫，為部分港人開闢移民路徑。

此前，歐盟譴責香港修改選舉制度，認為是破壞"一國兩制"原則，與《基本法》的承諾背道而馳。歐盟稱考慮派代表團到香港。