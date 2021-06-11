中國《反制裁法》禁執行外國制裁 未提在港澳落實

中國的《反外國制裁法》訂明，中國境內的組織及個人不可執行外國對中國的歧視性限制措施，被指是一項與國際脫鉤的條款；但《反制裁法》沒有提及是否適用於有國際都會之稱的香港，對此，港區人大常委譚耀宗表示，問題有待進一步研究，如要在港實施，須通過《基本法》附件三進行本地立法。中國港澳研究會副會長劉兆佳亦認為，北京的中央政府會考慮香港面對的特殊國際環境；不過，研究會理事兼中國學者田飛龍則認為，香港有必要作出配合，與國家共同進退，方法之一是把法律列入《基本法》附件三執行。

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在中美互相制裁行動中，香港特首林鄭月娥和人大常委譚耀宗都正在受到美國制裁，而昨(10日)通過後即日實施的《反外國制裁法》，其中第十一訂明，中國境內的組織和個人須執行當局採取的反制措施；而第十二條則列明，任何組織和個人均「不得執行或者協助執行」外國對中國公民、組織採取的歧視性限制措施，違者可被「提起訴訟，要求其停止侵害、賠償損失」。

中國政治學者吳強向網媒《眾新聞》指出，上述條文會令中資和外資企業陷入兩難，因為公司或銀行若不執行外國的制裁命令，便會陷入一是違反相關制裁法，受外國制裁令牽連；一是違反中國《反制裁法》的尷尬境地。最後只能面對要不撤出制裁國家，要不撤出中國的選擇，結果是中國的國際合作和交往受到嚴重破壞，實際上就是跟國際化「脫鉤」。部門方面，日後亦會在具體執行方面失卻靈活性，反制裁工作會變得更僵硬。

現時，《反制裁法》並未提及在港適用，香港銀行可繼續按美國財政部的制裁令，不處理林鄭月娥等12名港府官員和港區人大常委譚耀宗的銀行業務，受制裁人亦不可申請叫停有關制裁或提出索償。而對反制裁法應否在港實施，中港人士有不同意見。

在北京的譚耀宗接受電話訪問時指出，法例未提及如何在港澳地區落實，如要落實，須通過《基本法》附件三進行本地立法，但有待進一步研究；本身受制裁的他更響應，為常委會工作，不會考慮個人問題。在香港，本身是學者的港澳研究會副會長劉兆佳向《星島日報》指出，有需要採取反制措施時，外交上，北京的中央政府可下達指令讓香港跟隨，前陣子驅逐外媒出境己有先例；金融制裁未知，但不認為香港在《反制裁法》上要事事配合。

不過，身兼研究會理事的中國學者田飛龍接受「now新聞」訪問時指出，《反制裁法》更能依法保護中國的利益，因為其手段更多、更有威懾性，而香港有必要作出配合。他認為，外國對華尤其是涉港的制裁，港府缺少資源、力量，甚至勇氣去進行反擊，所以要有國家法律和行動去支撐。他建議，可把反制裁法列入香港《基本法》附件三來落實，亦可由港府主動修訂或立法，制定適合香港的阻斷或反制外部制裁法律。