港府和外交部駐港公署反指英國批評香港是抹黑

對英國的《香港半年報告》指中國三次違反《中英聯合聲明》，又指《港區國安法》已被用作扼殺政治異見人士，中國外交部駐港特派員公署表示反對，而港府則指斥報告的評論不實，抹黑國安法。

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外交部駐港公署指英國政府的報告罔顧事實，混淆是非，赤裸裸干預香港事務和中國內政，嚴重踐踏不幹涉別國內政等國際法原則和國際關係基本準則，表示強烈不滿和堅決反對。發言人奉勸英方看清歷史大勢，放棄殖民舊夢，立即改弦易轍，停止干預。 香港政府發言人表示，報告抹黑香港國安法，評論完全不符事實，明顯是採取雙重標準。發言人重申，執法部門是根據證據和嚴格依照法律執法，與政治立場、背景或職業無關。 至於報告對新選舉制度的批評，港府表示是誤導性言論，別有用心，港府堅決反對。發言人強調，「完善」香港選舉制度是及時和必須的，又指「反中亂港」勢力在立法會製造混亂、癱瘓港府運作，甚至「勾結外部勢力」損害香港的安全和利益，沒有一個政府會對上述危害視而不見。

英國政府昨(10日)發表《香港問題半年報告》，批評《港區國安法》的實施未如中港政府原先所指，只針對「一小撮人」，而是被用作扼殺政治異見人士，指國安法條款模糊，有潛在長期監禁以及轉移港人到中國內地審訊及判刑的威脅，若日後有更多政治檢控，將會破壞外界對香港法治的信心