港府收緊電影檢查指引 危害國安可禁上映 學者憂制度向中國靠近

港府因應《港區國安法》收緊《電影檢查條例》中的檢查員指引，要求電影檢查員留意影片中「可能構成危害國家安全罪行」或「客觀和合理地」被視作認同危害國安的描述，若有上述發現，可禁止影片上映。中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，修訂令香港的電影制度更靠近中國，收窄了電影創作空間。

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在港公開播放的電影，均須經電檢員評定級別才可上映，而今(11日)天刊登憲報並即日生效的電檢新指引，主要修訂有四項，包括要求電檢員「小心留意」影片中對可能構成危害國安罪行或可能以其他方式損害香港維護國安的行為所作的描繪或表現，及可客觀和合理地被視作「認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動」該等行為或活動的內容；若有上述情況，電檢員「可按條例」得出影片不宜上映的結論。

新指引又訂明，如整部影片及對觀眾的影響可能會危害國安或危害維護國安，電檢員「應得出影片不宜上映的結論」。此外，在考慮整部影片及對觀眾的影響時，電檢員除應顧及防範和制止危害國安的職責，並須顧及維護國家主權、統一和領土完整的「共同義務」。

商務及經濟發展局發言人強調，儘管發表自由等基本權利應受尊重，但同時受合理的法律限制，包括保障國家安全或公共秩序而作出的規定所限制。電檢員在決定影片是否適宜上影前，可對電影進行分級、要求刪剪及附加條件。

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟則認為，修訂增加了電影從業員的限制，令他們畏首畏尾，創作空間自然會有所收窄；另外，修訂亦會令投資者更謹慎，因為影片完成後一旦不能上映，會對他們造成巨大打擊。 電影、報刊及物品管理處（電檢處）在國安法去年中生效後已收緊影片上映的要求，例如紀錄反修例運動中被警方圍封多日的理工大學情況的《理大圍城》，在放影前兩小時被電檢處評為最高的三級影片，只准18歲或以上人士觀看，令已購票的未成年觀眾不得進場；又要求影片加入告示，指影片紀錄的行為「可能會構成刑事罪行」。另外，講述中國民運人士所受酷刑的紀錄片《刑．暴．志－記抗爭者》年初被電檢處要求刪剪被指「不實指控」和「具煽動意圖」的內容，並在片頭聲明部分內容「有可能構成刑事罪行」，方會將紀錄片評為三級。其次，「六四事件」32周年前，不同工會內部放映「六四」紀錄片，亦遭電檢處人員上門警告可能違法，當中，原擬播放「六四」紀錄片《我畢業了》和《動詞變位》的醫院管理局員工陣線表示，對電檢處的執法難以理解，因為有關影片己在youtube上任人觀看。

根據《電影檢查條例》，凡擬公映的影片，必須事先得到電影檢查監督批准，批准前，影片會根據電影三級制評級或獲豁免評級。三種評級分別是適合任何年齡人士觀看的「第I級」影片、兒童不宜的「第IIA級」影片、青少年及兒童不宜的「第IIB級」影片，以及只准18歲或以上人士觀看的「第III級」影片。