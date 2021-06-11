盧比奧指責美企漠視新疆侵犯人權 造成消費者成幫兇

美國共和黨聯邦參議員盧比奧周五痛批亞馬遜、蘋果和耐克等美國企業，對外界指控中國強迫勞動的情況"視若無睹"，並造成美國消費者成為北京壓迫政策的"幫兇"。

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路透社報導，美國參院外交委員會就中國對新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族的鎮壓行為召開聽證會，盧比奧在會中表示，許多美國企業尚未覺醒意識到，它們正從中國政府侵犯人權的行為"獲利"這個事實。

盧比奧說："像耐克（Nike）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和可口可樂（Coca-Cola）這些企業已太長期使用強迫勞動力。他們從強迫勞動獲利，或向疑似使用強迫勞動力的供應商採購。令人遺憾的是，這些企業造成我們所有人成為這些罪行的共犯。"

與同黨參議員凱恩一同帶頭召開聽證會的民主黨聯邦參議員馬爾基（Ed Markey）則指出，有些美國科技企業從中國政府的"威權監視產業"獲利，許多它們的產品"現正用於新疆"。

在人權團體和媒體披露新疆當局如何建立維吾爾人DNA資料庫後，美企賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）2019年宣布停止出售基因定序設備到當地。但批評人士說，這樣的行動還不夠。

盧比奧在聽證會上說："所有證據顯示，他們（賽默飛世爾）繼續提供這類產品，使得這些侵犯人權的行為能實現。"盧比奧並已一再為此致函這家總部在麻州的企業。

亞馬遜發言人回應表示："一旦我們接獲強迫勞動證據，便會採取行動並暫停賣家權利。"可口可樂拒絕置評。其他被點名的企業尚未回覆。

"人權觀察"中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）則在參院聽證會上指出，由於北京的"極端壓迫和監視"，使得企業根本不可能進行人權盡職調查。

她說："檢查員無法突襲訪查工廠或和勞工交談，而不用害怕他們被秋後算帳。有些企業似乎不願或無法查明有關自身供應鏈的確切資訊"。