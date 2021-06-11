美國財長擔心經援貧窮國家會令中國債主從中獲利

資料圖片：美國財政部長耶倫2021年5月7日在白宮的一次記者會上。

美國財長耶倫10日在國會眾議院一個聽證會上，對國際社會提供給貧窮國家的財政援助 是否會令中國從中獲益，從而背離援助初衷，表達憂慮。

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耶倫在聽證會上表示，美國非常擔心會看到提供給貧窮國家的資金會被用於償還中國貸款，而這與援助項目的目的背道而馳。

新冠病毒全球大流行加重了非洲國家的債務負擔。富裕國家此前達成了一項延期償付的協議，暫時舒緩了一些國家面對的流動性困難。下一步將思考是否或如何免除一部分所欠貸款。

中國目前是非洲國家最大的債權國。20國集團成功地說服中國以及中國商業債券人參加未來的債務重組談判。耶倫表示，美國與中方已經就中國參與債務處理努力有過交流。中方承諾作為平等夥伴參加這些債務協調討論。但她同時指出，有些中國的貸款機構並沒有真正參加這些協調債務的努力。她對此十分關切。耶倫也特別提到透明度的必要性，認為這是保證資金不被挪為它用的重要手段。

隨着中國政府2013年提出“一帶一路”倡議，中國陸續在海外承建各種基礎設施項目。這些項目往往伴隨着中國貸款，這些中國貸款是否會將一些國家拖入債務陷阱越來越引發關注。2017年，斯里蘭卡就因為無法償還中國公司債務，而不得不將具有戰略意義的漢班托塔港長期租給中國。

根據美國霍普金斯大學一家中非關係研究項目的統計，2000年至2018年間，中國對撒哈拉以南非洲國家貸款總額達到1530億美元。而在一些國家，貸款利息很高，比如吉布提為貸款付出的利息總額相當於貸款總額的58%。

德國與美國四家研究機構聯合在2021年3月完成的一份對24個低收入國家最近20年間與中國簽署的貸款合同的分析顯示，這些合同中，中方要求的保密條款遠超出一般的貸款協議。不僅貸款條件和數額保密，而且大部分合同都包含拒絕參加巴黎俱樂部框架下的債務重組努力的條款。