英國將押後放寬防疫限制 單日新增確診創2月底以來新高

英國首相約翰遜將推遲進一步解封日期，英國確診感染變種病毒"Delta"病例激增，累計達4萬2323例，單日新增確診也高達8125例，創下2月下旬以來新高。

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英格蘭地區原定在本月21日起進一步放寬防疫限制。路透社消息，約翰遜周五表示，準備推遲放寬防疫限制的日期到7月19日。路透社援引太陽報報道，英國公共衛生部門周五通報，英國新增感染變種病毒"Delta"2萬9892例，累計達到4萬2323例。

英國的新型肺炎疫情持續惡化，衛生和社會保障部通報，過去一天新增8125例確診病例，是自2月26日以來的新高，單日新增17人死亡，英國至今累計超過455萬人確診，累計超過12萬7千人死亡。

隨着疫情逐步升溫，英國醫學會要求當局押後放寬防疫限制的日期，醫學會表示，目前的數據及證據顯示，並不符合放寬防疫限制的條件。醫學會並指，目前只有百分之54%的成年人完成接種疫苗，很多年輕人仍未符合接種疫苗的資格，過早放寬限制措施，將導致感染病例激增。

英國英格蘭公共衛生部門11日公布報告稱，目前在英國傳播的新冠病毒有90%為在印度首次發現的Delta變種新冠病毒。與在英國首次發現的Alpha變種病毒相比，Delta變種的傳染率高出60%。

報告的數據顯示，疫苗對於Delta變種的有效率更低；只接種一劑輝瑞或阿斯利康疫苗對於Delta變種的防疫有效率比對Alpha變種有效率低17%。

此前，世衛組織提醒，歐洲新冠疫情雖連續兩月改善，但"切不可放鬆警惕"。世衛組織歐洲區負責人克魯格指出，在整個歐洲區，社區傳播仍在繼續。首先在印度發現的新冠病毒三角洲變種顯示出更強的傳播性和某種免疫逃逸性，這種病毒將會流行，而60歲以上的脆弱人群中有許多人仍未受到保護。他說：“我們曾經有過下降。去年夏天，年輕人群的病例逐漸增加，然後擴散到老年人群，導致2020年秋冬季疫情災難性地再度擡頭，以及封鎖和生命損失。我們不要再犯這樣的錯誤了。”