馮德萊恩：歐盟目標是年底前出口7億劑疫苗

歐盟委員會主席馮德萊恩周六表示，歐盟的目標是在2021年底前，出口7億劑2019冠狀病毒疾病疫苗。聯合國秘書長對英國首相約翰遜宣布，七國集團將在峰會結束前提供10億劑疫苗承諾表示歡迎， 他並呼籲制定“全球疫苗接種計畫”。

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路透社報導，馮德萊恩表示，到目前為止，歐盟已向COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）捐獻30億歐元，並捐獻3億5000萬劑疫苗，占歐盟生產疫苗的一半。COVAX是世界衛生組織支持的機制，目的是確保低收入國家能取得疫苗。

正在英國出席七國集團峰會的馮德萊恩周六發推文表示，"我們的目標是年底前出口7億劑疫苗。

另外，聯合國秘書長古特雷斯周五向報道在英國舉行的七國集團峰會的記者表示，拯救生命的新冠疫苗應被視為“全球公益產品”。

古特雷斯並對美國和英國此前宣布，向最無力負擔疫苗的國家捐贈5億多劑疫苗的消息感到鼓舞，並還對英國首相約翰遜宣布，預計七國集團將在峰會結束前提供10億劑疫苗承諾表示歡迎。

古特雷斯說，國際貨幣基金組織與世界銀行、世界衛生組織和世界貿易組織在七國集團會議之前宣布了一項500億美元的方案，支持在發展中國家提供疫苗接種，他對此感到鼓舞。

聯合國秘書長表示，“我們正在與冠狀病毒作戰”，這種病毒繼續造成“巨大的痛苦”，並摧毀全球經濟。 他補充說，為了戰勝病毒，我們必須“強化我們的武器”。他並呼籲制定“全球疫苗接種計畫”。

古特雷斯談到他建議疫苗生產國在世衛組織、疫苗免疫聯盟和國際金融機構的支持下成立一個緊急工作隊，以制定和實施一項計畫。