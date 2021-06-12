G7尋求團結一致共同應對中國挑戰及疫情大流行 默克爾："不能坐視中國包攬一切"

G7領導人峰會第二天的會議聚焦中國挑戰及疫情大流行。法新社消息稱，七大國領導人尋求團結一致，共同在應對中國及新冠病毒大流行挑戰。就對抗中國"一帶一路"的G7全球基礎設施計畫，德國總理默克爾表示，"非洲需要大量基礎建設，我們不能坐視中國包攬一切"。美國官員稱：拜登將促G7通力合作，遏止中國影響力。

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法新社報道，正在英格蘭西南部康沃爾郡舉行的G7領導人峰會進入第二天，美國總統拜登正努力團結美國的盟友，以應對北京和莫斯科的挑戰。七國集團周六宣布一項新的"全球基礎設施計畫"，對抗中國“一帶一路"計畫。報道稱，會議第一天，美國總統報拜登宣稱"美國回來了"，而面對記者的詢問，站在拜登身邊的法國總統馬克龍說："毫無疑問"(美國回來了），而在應對中國問題上，七國領導人加上出席擴大會議的韓國、南非及澳大利亞也都表現出"空前的一致"。

路透社消息，中國在2013年發起“一帶一路”倡議，目前已有100多個國家與中國簽署協議，在鐵路、港口、公路和其他基建項目進行合作。

美國總統拜登3月表示，已經向英國首相約翰遜建議，民主國家應制定自己的競爭方案。

據稱，這是由美國總統拜登發起、與G7夥伴共同提出的雄心勃勃的全球基礎設施新倡議，計畫提出"重建更好的世界"，計畫將包括籌集數千億美元的公共和民間資金，以幫助貧困國家在2035年前填補40萬億美元的基礎設施缺口。

法新社報道，德國總理默克爾周六就此向媒體表示，"非洲有大量的基礎建設要做，我們不能坐視中國包攬一切"， 默克爾表示，“我們現在已經描繪出實施計畫的路線圖。這是G7一項全新的計畫，七國共同以非常務實的方式商討實施”。

另外，英國也希望全球民主國家應減少對經濟強國中國的依賴，並說周六的討論將磋商"我們如何塑造全球體系，使人民支持我們的價值觀"，包括將目前過度依賴中國的供應鏈多元化。

在新疆問題上，路透社援引美國政府的一位不願透露姓名的官員對記者說，美國還將推動G7其他領導人對中國的“強迫勞動採取具體行動”，並在最終公報中加入對中國政府的批評。

這位美國官員表示，直到現在，西方國家都未能針對中國政府“缺乏透明度、惡劣的環境和勞工標準以及強制性做法”提供一個積極的替代方案，這些做法使許多國家的情況變得更糟。

拜登將敦促其他領導人明確表示，強迫勞動的做法是冒犯了人類的尊嚴，是“中國不公平經濟競爭的一個極其惡劣的例子”，以表明各國在捍衛人權方面是認真的。

這位官員在談到周日峰會結束時將發表的最終公報時表示，“我們正在推動對像新疆這樣正在發生強迫勞動的地區採取具體行動，我們必須對這些地區表達我們作為G7的價值觀。”