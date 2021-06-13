拜登對G7聯合聲明表示滿意 馬克龍指G7並非與中國為敵的俱樂部

七國集團領導人峰會公報明確點名新疆、香港等中國人權問題，追查病毒溯源，首度強調維持台海和平與穩定的重要性，對此美國總統拜登表示，他對結果感到滿意。拜登強調並非尋求與中國衝突，馬克龍則指G7並非與中國為敵的俱樂部。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在G7峰會結束後召開記者會，現場有媒體提問表示，今年峰會公報有別以往，明確點名中國，但文字似不如拜登團隊原先希望來得強硬。

對此，拜登表示，G7領導人上次峰會公報沒有提及中國，但這次有。他說，G7領導人同意點名新疆、香港人權侵犯，且是明確提及，也會協調出共同策略應對中國非市場政策；針對太陽能產業、農業與制衣業內的強迫勞役問題，他們也將採取嚴肅作為。

拜登指出，他提議應針對中國"一帶一路"倡議提出民主版替代方案，以重建更好世界，G7領導人也同意，且未來會成立委員會規畫相關細節。

拜登強調，西方民主國家並非正在與中國本身競爭，而是與世界各地的專制者和專制政府競爭，正如他告知中國國家主席習近平，美國並非尋求衝突，在可以合作的地方就合作，但在雙方有分歧的地方，他會坦率地講出來。

據法新社消息，法國總統馬克龍在記者會上表示，"七國集團並非一個敵視中國的俱樂部"，馬克龍在康沃爾峰會後的新聞發布會上表示，儘管存在分歧，但七國集團可以作為“民主國家陣營，在所有國際問題上與中國合作。”

意大利總理德拉吉也認為，需要與中國合作，但也要在雙方不共享或不接受的事情上澄清。他認為，中國是不遵守多邊規則的專制政府，與民主國家的世界觀不一樣。