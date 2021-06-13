拜登祝賀貝內特就任以色列總理 默克爾表示將與以色列新政府密切合作

以色列議會周日在信任投票中批准成立新的聯合政府，統一右翼聯盟領導人貝內特將宣誓成為總理，從而結束內塔尼亞胡創紀錄的12年任期，美國總統拜登立即向新總理貝內特發電祝賀，默克爾表示，將與以色列新政府"密切合作"。

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擁有120席的以色列議會周日以60票贊成、59票反對、1票棄權的結果，通過由統一右翼聯盟領導人貝內特和中左翼政黨“擁有未來”黨領導人拉皮德聯合組建的新政府。

拉皮德本月初通知總統里夫林，他已成功組建新一屆政府。新一屆政府包括“擁有未來”黨、右翼政黨統一右翼聯盟、中間黨派藍白黨等8個政黨。新政府成立後，總理一職由貝內特擔任，拉皮德任副總理，兩人將進行職位輪換。

議會周日通過新政府新任投票，標誌着內塔尼亞胡長達12年的執政畫下句號，以色列政壇進入一個新時代。

法新社消息，美國總統拜登周日祝賀貝內特當選以色列總理。拜登在一份公告中說："我代表美國人民祝賀貝內特總理、副總理兼外交部長拉皮德以及以色列新政府的所有成員”。拜登並表示，期待與貝內特合作，以“加強美國與以色列兩國之間在各國領域長期密切關係。”

拜登並表示，“以色列沒有比美國更好的盟友。兩國人民間的紐帶證明了我們共同的價值觀和數十年的密切合作”。拜登表示，“美國始終是以色列安全的堅定支持者。我的政府完全致力於與以色列新政府合作，促進以色列、巴勒斯坦和整個地區人民的安全、穩定與和平”。

貝內特向議會發表演說表示，新一屆政府將"為包括阿拉伯少數族裔在內的全體以色列人民服務"。貝內特在議會表決前表示，"我理解對於不少人來說，今天不是一個容易輕鬆的日子，但也絕非一個忌日，今天是變革的一天，是在民主制度下權力變更的一天"。

貝內特並承諾，將會開啟以色列與阿拉伯裔公民的"新篇章"。他說："阿巴斯和聯合阿拉伯民主黨（United Arab List）將會在聯合政府中代表以色列的阿拉伯裔公民。"阿巴斯是聯合阿拉伯民主黨領導人。

極右翼的貝內特也對巴勒斯坦激進運動哈馬斯組織放話說："我希望南方繼續停火，但如果哈馬斯選擇對以色列暴力相向，它將會撞向一堵銅牆鐵壁。

貝內特並感謝美國總統拜登在加沙地帶最近暴力衝突中支持以色列，強調將會改善與美國國會兩黨的關係。

在伊朗議題上，貝內特強調，以色列不會允許伊朗擁有核武。他說："恢復伊朗核協議將是個錯誤，將使全球最暴力政權之一獲得正當性。"

議會表決結果宣布後，數千內塔尼亞胡的反對者湧上特拉維夫和耶路撒冷街頭，並在耶路撒冷的官邸外開始慶祝內塔尼亞胡時代結束，這是過去一年每周抗議右翼領導人的地點。示威者載歌載舞，並打出黑色橫幅，上面寫着：“再見，畢比，再見”。

另據最新消息，德國總理默克爾祝賀以色列新政府，默克爾表示，將與以色列新政府"密切合作"。