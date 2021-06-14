復旦最近發生了教授刺死書記的事，很悲劇，很轟動，很不可思議。該校前不久出了一位進政治局講課的“國師”，有不少人把兩件事連起來看，也許這樣比沒有多少道理？另外，該校最近有一位很有名的歷史學教授葛劍雄說了幾句話，也讓人們很吃驚。

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復旦大學是中共常委王滬寧的母校，前幾天引起關注的是該校教授張維為5月31日被請去中南海給政治局委員們講課，講的話題跟海外很有關係，因為中國在國際上形象不好，被指是戰狼作風所致。在請張維為演講的這個會上，中共總書記習近平要求諸位努力塑造“可信、可愛、可親、可敬的中國形象”，說話要把握好語調，“謙遜謙和”等等，這樣，才有可能為中國最終掌握國際話語權提供方便。但是主講人張維為讓許多人吃驚，有人說他是冒牌教授，有人說他是戰狼教授。

果然，他剛在政治局講完，就出去對媒體表示，“該出手就出手，該調侃就調侃，該當頭棒喝就當頭棒喝，該和風細雨就和風細雨”，有網友形容，儼然是“戰狼國師”，這樣如何對世界講得好“中國故事”。也有人說他是烏鴉嘴，他說上海治安，是全世界最好的，結果他所在的復旦大學發生了數學學院老師姜文華殺死數學學院黨委書記的事，殺人是不可原諒的，但民間輿論幾乎一邊倒，說姜文華是一位數學天才，美國學成，回來不受重用，同情他。有網友說，“搞不懂復旦，像張維為等什麼也不會的活寶在那裡混得風生水起，單把一位職業數學家解聘了，釀成殺人案。”張鳴寫道：“同樣在復旦，能在國際頂級刊物發文章的姜文華最後被開，成了殺人犯。而飛入學校，寫文章都沒有注釋的張維為，卻是超級大教授，國師。復旦這所大學，真是很魔幻。”

無論如何，這是一個悲劇，但是大學教授持刀兇殺，復旦開了先例， 中共黨校前教授，旅居美國的蔡霞發推說，上海復旦大學最近出了兩件大事：“一是一個混混進廟堂最高級、堂而皇之當“國師”；二是一個海歸辛苦N年無歸處，舉刀捅死了代表組織處置他的黨書記。復旦是中國一流頂級大學，培養出中共當局常委王滬寧，主管意識形態，復旦自然應是大陸高校的標桿，這兩件事正表明，復旦確實是中共高校真相的縮影。“

另外一件剛剛發生的事也很蹊蹺，性質同前面的事不太一樣，但也讓許多學者不可思議。中共正在準備慶祝建黨百年，復旦一位很有名的“過去名聲還不錯的”歷史學教授葛劍雄上課時講的一些話讓讀者震驚，有一句大意是：中國共產黨的執政合法性，是歷史的選擇，人民的選擇，否定它就是歷史虛無主義。

葛劍雄是歷史學教授，這是在講什麼？說這番話看不出有什麼深意，不像是聲東擊西，說法與習近平的有關宣傳黨史的說法很接近，教授可以這樣講么？引起許多批評。

北京學者榮劍表示，葛劍雄是歷史學家，快80歲了，應該知道太史簡董狐筆的故事，他還想圖個啥？有人說，此人是政治投機，問題是投機的成本也太大了吧! 得賠上他以前還說得過去的名聲! 榮劍還質問北大哲學家馮友蘭文革中給江青寫效忠信的事，葛劍雄難道不知道？

獨立學者高伐林發推說，復旦連續劇又添一樁---著名學者葛劍雄教授演講和回應網友說：“任何懷疑否定動搖中國共產黨執政合法性、不利於解決歷史與現實問題的歷史觀和所謂‘歷史真相’都是歷史虛無主義”，他還自辯，“我只是把一層紙捅破了”，這是一個賣身投靠者的宣言，他捅破的那層紙，就是一個學者追求真理的尊嚴。我很傷心。

葛劍雄先生還說中國共產黨執政的合法性是歷史的選擇，人民的選擇，“任何國家、政黨、群體講的歷史都是為了加強自己的政治合法性，是不容質疑，更不許否定的。否則就是歷史虛無主義。”高伐林評論：“這些話若是金燦榮說的，張維為說的，我付之一笑；但卻是葛劍雄教授說的! 中國學人墮落的幅度和深度正在加速。”

復旦大學是一所頂級名校，可惜出的這些事，你是否同意張鳴說的，很魔幻。