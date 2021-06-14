教育部建議香港賦普通話和簡體字法律地位 港局長只強調學習有利發展

中國教育部建議，香港在法律上明確普通話和簡體字的地位，並將普通話教育融入考評體系，以增強語言與國家認同。教育局長楊潤雄沒有正面響應立法建議，只是表示，隨着大灣區發展，學習普通話，對未來發展百利而無一害。

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香港實行「兩文三語」，即中、英文(兩文)和廣東話、英文及普通話(三語)，而法定語文只訂明是中、英文，但中文沒有寫明是繁體字或簡體字。實際上，香港書寫的和教學語文均是繁體字，但約十年前開始增設普通話科讓學生學習普通話。隨着簡體字為港人認識，部分網頁亦加入簡體字版。然而，由於中國內地人士來港增加，本土思潮興起，衝突增多，部分年青人反而對部分商店加入簡體字大表反感。

中國教育部本月2日召開新聞發布會，發布由該部轄下研究中心委託委員會廣州大學團隊編寫的《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，建議在法律上應明確普通話與簡體字的地位，宜將普通話教育適度融入考評體系，使中、小學的普通話教育能夠連貫銜接，藉此增強教與學的動力，並提出粵港合作推進普通話教學的建議。

本身是廣州大學客座教授的報告顧問郭熙在記者會上表示，大力推廣國家通用語言文字、構建和諧語言生活、增強語言與國家認同，是粵港澳大灣區語言文字事業的重要任務。他又說，三地須加強語言人才培養協同規畫，當中香港要發揮英語輻射英語系國家作用，澳門發揮葡語輻射葡語系國家作用，強化英語和葡語人才培養基地作用，廣州、深圳等面向「一帶一路」沿線國家則加強相關多語種外語人才的培養和儲備。

教育局長楊潤雄本月10日響應國務院教育部建議時說，普通話是香港學校課程的一部分，局方亦一直鼓勵學生學習繁體字後，再認識簡體字。他認為，隨着大灣區發展，香港與中國內地市民或機構之間的日常溝通會越來越多，如果學生充份掌握普通話和簡體字，對他們的未來發展將會是百利而無一害。

港府曾於2015年底發表中文科諮詢文件，提及學生掌握繁體字後應具備認讀簡化字能力，引起反彈。諮詢期間，當局收到約三成半小學及四成中學回復。香港教育專業人員協會時任會長馮偉華稱「反應一般」，而且回復者多是校長，未必能全面反映中文科教師意見。教育局當時表明，沒有倡議「以簡代繁」，期望大家不要胡亂猜測。