港澳居民申請移居台灣 須申報曾否宣誓效忠政府

台灣是港人近年移民的熱門地點之一，但台灣政府擬收緊港澳永久居民申請在台居留的條件，要求申請人在申報書上填寫是否現時或曾在港、澳政府部門任職，並宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠港澳政府，亦需申報畢業後所有工作經歷，而非過往般只需填寫近十年經歷。有移民公司相信，此舉是防止滲透。

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港澳成年人士申請移民台灣都需要填寫「香港澳門居民申請居留定居申報書」，表格本月新增填寫欄目，要求申請人填寫上述選項。台灣大陸委員會響應傳媒查詢時表示，依《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第22條之規定，港澳居民申請在台灣居留，如有危害國家利益之虞者，其申請案得不予許可。針對港澳居民居留定居申請案，主管機關均依相關法規審理，該會對個案情況不予評論。

台媒4月時曾報道，指台灣當局為阻截大陸借港人滲透台灣，及招攬港澳創業青年及高級人才，將修訂港澳居民赴台居留和定居制度。根據《蘋果日報》，台灣移民公司創辦人張家梁亦表示，相信台灣當局此舉是出於政治考慮，目的是防止被滲透。

他又說，在修正表格前，台灣審查香港公務員申請時，都會透過不同部門審查有關申請人有否可能涉及間諜活動，而當局對公務員的定義亦非常廣闊，可能在官校當科技員都會被視為公務員。但他補充，這不能代表曾宣誓效忠港澳政府便一定申請失敗，因為決定權在台灣政府手上，當局可以加長留台時間以觀察作為批準的附加條件。

由香港前往台灣的時事評論員桑普則認為，台灣當局早已表明，曾在香港或澳門政府部門宣誓或簽署聲明擁護港澳政府的人均有國家安全疑慮。一個人不可能有雙重效忠，既然要當香港公務員，就不要打算去台灣。

但香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭期望，其他地區應理解公務員須接受港府要求，至於台灣新舉會否影響有能之士加入港府，則須由日後加入港府人士綜合考慮。

台灣內政部移民署早前公布數據，去年赴台灣居留、定居的香港居民人數超過1.2萬人，創歷年新高，其中獲居留許可的港人數目，更是按年升近一倍。有關數據更是在內政部去年已收緊港人居台許可辦法後的結果，內政部去年規定，港澳申請人須申報，現時或過往曾在大陸黨政軍或公務機關、政治性機關「或其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體」工作，有關申請人赴台居留時，都要經內政部移民署、國安局、陸委會跨部會聯審。