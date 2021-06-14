G7公報關切台海和平穩定台灣外交部表達歡迎及感謝

台灣外交部13日晚間表示，G7前身G6自1975年成立，這次是36年來首度在峰會聯合公報中納入對台灣友好的文字，對G7各國及歐盟領袖，以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，台灣表示高度歡迎以及誠摯感謝。

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七大工業國集團(G7)13日發表峰會公報，七國領袖首度在公報中提到台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵台海兩岸議題和平解決。

公報中說：「我們要提倡我們的價值，包括要求中國尊重人權和基本自由，特別是新疆方面和中英聯合聲明保障的香港人權、自由和高度自治。」

公報還寫道：「我們嚴重關切東海與南海情勢，強烈反對任何改變現狀並加劇緊張的單邊行動。」

台灣外交部表示，這是繼四月美日峰會、五月美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議，以及六月日澳二加二會談後，G7各國及歐盟領袖再度重申對台海和平與穩定的重視。

台灣外交部說，這凸顯維持台海和平與穩定，已取得美、日、英、法、德、義、加及歐盟等世界主要民主國家領袖的高度共識，也代表台海和平與穩定是打造「自由與開放的印太地區」不可或缺的關鍵一環。

外交部還說，作為印太地區負責任的一員，台灣從2016年以來就積極推動「新南向政策」，未來將秉持透明、高標準及價值驅動等民主原則，持續與G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，在完善印太地區高質量基礎建設及強化全球供應鏈韌性等方面加強合作，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。台灣總統府發言人張惇涵也代表總統蔡英文表達了類似的感謝。

中國大陸則否認新疆有強制勞動的情況，中國駐英國大使館13日搶在峰會閉幕前對外表示，中方歷來認為，國家不分大小、強弱、貧富一律平等，世界上的事情應由各國商量着辦，不應由少數幾個國家操縱，那樣的時代已一去不復返了。

另外，日本首相菅義偉在G7峰會再度表明支持台灣參與世界衛生大會(WHA)。台灣外交部也表達感謝，並指出，將在既有堅實友好基礎上，繼續積極深化台日間各項交流與合作，也呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分出席WHA。